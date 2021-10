D'Avisen zum neien Anti-Covid-Mesuren-Text leie lues a lues vir. All Dag kënnt en neien Avis bäi.

De Staatsrot huet säin Avis zum Gesetzesprojet guttgeheescht. Formuléiert ginn zwou formell Oppositiounen, eng dovunner déi d'Unerkenne vun der Equivalenz vun den Impfzertifikater ugeet. Referéiert gëtt sech am Avis och op d'ugestrieft Herdenimmunitéit mat engem Impftaux vun iwwer 80 Prozent fir déi global Populatioun.

De Staatsrot schwätzt zwar keng formell Oppositioun aus, mä stellt eng Hellewull vu Froen, wat dat fakultativ Aféiere vum CovidCheck a private Firmen ugeet. Hei misst am Fall vun engem Refus vum Salarié d'Aarbechtsrecht spille mat alle Sécherheete fir de Salarié. Am Fall vun engem Licenciement abusif wier et un de Geriichter ze tranchéieren.

Beim Staat spillt de Beamtestatut mam Risk vun enger disziplinarescher Sanktioun, wann den Employé, dem CovidCheck net nokënnt, wann dee vu sengem Zerwiss gefuerdert gëtt.

Och de Collège Médical huet säin Avis eragereecht, wouranner begréisst gëtt, datt de renforcéierte CovidCheck op d'Schaff an den HORECA-Secteur erweidert gëtt. D'Dokteren hätte sech souguer gewënscht, datt dëse Regime och géif fir Sportshalen, Schwämmen a kulturell Manifestatioune gëllen.

De Collège Médical freet sech awer, wat dann d'Konsequenze si fir Salariéen, déi de CovidCheck refuséieren. Et geet een an esou Situatioune vum gesonde Mënscheverstand a vill Flexibilitéit aus.

Dat 17. Anti-Covid-Mesurë-Gesetz gëtt den nächste Méindeg an der Chamber gestëmmt.