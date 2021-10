De Jean-Marc Sirichai Kiesch - genannt "Siri" - huet 1999 am Alter vu 17 Joer eng eeler Fra zu Eppelduerf ëmbruecht.

Wéinst dësem Verbrieche gouf de jonke Mann zu 20 Joer Prisong, dovunner 5 mat Sursis verurteelt. Hien huet vun engem Congé pénal profitéiert fir ze flüchten. 16 Joer war de Mann ënnergetaucht. An de leschte Jore gouf hien international gesicht. Bei Europol daucht seng Foto op der Säit vun “The most wanted fugitives” op.

Nei Heemecht: Punta Umbria

A Südspuenien gëtt hie vun engem Awunner vun der klenger Stad Punta Umbria (Provenz Huelva) erkannt a souwuel déi Lëtzebuerger Autoritéite wéi och Europol ginn informéiert. An enker Zesummenaarbecht vun der Lëtzebuerger an der spuenescher Unitéit ENFAST (European Network on Fugitive Active Search Teams) gëtt de “Siri” den 10. August 2020 festgeholl.

Am September dëst Joer allerdéngs gouf hien erëm op fräie Fouss gesat. D’Argument vun der spuenescher Justiz: Hie war mannerjäreg den Dag vun der Dot. D’Verbriechen ass effektiv een Dag viru sengem 18. Gebuertsdag geschitt.

40 Joer a jonke Papp

Den Ament ass de 40 Joer ale Mann fräi a wunnt an Andalusien mat senger Frëndin an hirem bal 2 Joer jonke Meedchen.

Eng RTL-Ekipp huet no enger längerer Enquête de Mann opgesicht a mat him iwwert seng Dot, seng Flucht, säi Liewen a Fräiheet a seng Siicht op säi méigleche Retour an de Prisong geschwat.

Am Gespréich mat RTL widderhëlt de Jean-Marc Kiesch ëmmer nees, dass hien “seng Schold begläiche wëll”, dass et fir hien “keng Zukunft gëtt, ouni mam Passé ofgeschloss ze hunn”.

“Meng Dot ass net ze verzeien!” seet de Mann haut.

Iwwert déi Joren, wou hien ënnergetaucht war, erkläert hien ënnert anerem, dass hien op der Strooss gelieft an och e puermol vun der Police opgegraff gi wär. “Wou ech zum Beispill a Spuenien ukomm sinn, do wollt ech mat allem ophalen. Ech si bei d’Police gaangen an ech krut do fir e kuerzen Zäitraum spuenesch Pabeieren.”

Fir ze iwwerliewen, hätt hien a Spuenien schwaarz um Bau, als Usträicher oder als Installateur oder an enger Strand-Bar geschafft, präziséiert de Jean-Marc Kiesch.

Nach 3.275 Deeg ofzesëtzen ...

Wat seng direkt Zukunft ubelaangt, weess hie selwer net, wat hien erwaart. D’Lëtzebuerger Justiz-Autoritéiten hunn d'spuenesch Justiz gefrot, fir dass de Jean-Marc Kiesch déi 3.275 Deeg (knapp 9 Joer), déi him als Strof nach bleiwen, a senger neier Heemecht, Spuenien, soll ofsëtzen.

Déi spuenesch Autoritéiten hunn den 10. September vun dësem Joer geäntwert, dass si dëser Ufro net kennen nokommen.

Wat de juristesche Volet vun dëser Affär ubelaangt, schwätze mer um Freideg mam Procureur général Martine Solovieff.

De Reportage um Donneschdeg den Owend um 19.30 op der Tëlee!