De Frank Engel huet en Dënschdeg op en Neits nees betount, datt verschidde Leit an der Partei hien einfach wollte lass ginn.

E Mëttwoch ass den 2. Dag vum Prozess "Frank-Engel CSV-Frëndeskrees". E Mëttwoch de Mëtteg ginn Zeien gehéiert: Déi zwee Keesen-Reviseuren, den Interims-Generalsekretär an CSV-Deputéierten Paul Galles an Enquêteuren vun der Police judiciaire.

Et geet ëm d'Fro, op den Aarbechtsvertrag tëscht dem Frank Engel an der ASBL Frëndeskrees legal war. Den deemolegen Parteipresident gouf jo vu verschiddenen Parteimemberen beim Parquet gemellt, wéi et schéngt op Drock vun der CSV-Fraktioun, wéi en Dënschdeg direkt um éischte Prozessdag ausgesot gouf.

