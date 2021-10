Konkret geet et ëm dat éischt Kapitel vu 4, iwwert d'Justiz, iwwert dat votéiert gëtt.

An der Chamber gëtt e Mëttwoch de Mëtten iwwert d'Verfassungsrevisioun ofgestëmmt, dat no iwwer 15 Joer Diskussioun an iwwer 200 Sëtzunge vun der zoustänneger Chamberkommissioun. Dat 1. Kapitel vu 4, iwwert d'Justiz, steet zum Vott.

D'Onofhängegkeet vun der Justiz an d'Présomption d'innocence sollen eng éischte Kéier an der Verfassung verankert ginn.

Rapporter ass den CSV-Deputé-maire Léon Gloden.

En 2. Volet vun der Revisioun këmmert sech jo dann ëm d’Chamber an de Staatsrot, en 3. Volet ëm d’Staatsform, d’Monarchie an d’Reliounen an e 4. Text behandelt d’Rechter an d’Fräiheeten.

Vu Säite vun der ADR oder och vun Déi Lénk gëtt et weiderhin d’Fuerderung, dass dat Ganzt an engem Referendum misst zur Sprooch kommen.