Iwwer déi elektronesch Plattform soll den Dokter wichteg Informatiounen iwwer säi Patient kréien.

Déi medezinesch Behandlung soll verbessert an onnëtz Ënnersichungen evitéiert ginn. Dat alles mécht Sënn, do sinn d’Dokteren, Gesondheetskeess a Politik sech eens. Just dass den DSP, Dossier de Soins Partagés, nach net vill genotzt gëtt.

Ugangs 2020 gouf den elektronesche Patientendossier agefouert. No an no krut all Assurée - et sinn der eng 900.000 - ee perséinlechen Zougangscode fir säin DSP Dossier de Soins Partagés heemgeschéckt.

Just 67 vu senge geschaten 2-3.000 Patienten hunn dem Dr David Heck bis elo Zougang op hiren DSP ginn. Ofgesi vu Large Scale Tester a Labosanalyse wier bis elo och net vill dra. Seet de Generalist.

D’Iddi an de Prinzip vum elektronesche Patientendossier ass gutt, ma d’Plattform net ganz notzerfrëndlech. Esou d’Aschätzung vun der AMMD, der Associatioun vun der Dokterschaft. Déi den Dr David Heck deelt. Un der Ergonomie géif et happeren. Dokumenter eropluede wier schwéierfälleg an Zaitopwenneg.

Bei der zoustänneger Agence eSanté ass ee sech dem Verbesserungspotential bewosst. Et wär ee kontinuéierlech am gaang, den DSP, deem seng Originalversioun scho méi wéi 10 Joer um Bockel huet, ze verbesseren. Erkläert de Christian Oberlé, President vun der Agence eSanté an der Gesondheetskeess CNS.

Et wier awer een och op de Feedback vun den Dokteren a vum Gesondheetspersonal ugewisen. Deemno wier et wichteg, datt si d’Plattform notzen. Da kéint een och hir Verbesserungsvirschléi afléisse loossen. Eng Enquête vun eSanté am Fréijoer huet erginn, datt zu deem Zäitpunkt eng 600 Doktere vun 2.000, also knapp en Drëttel scho mol elektronesch Patientendossiere consultéiert hunn. Wat méi Dokumenter dra kommen, wat den Interessi vun den Dokteren méi grouss wäert ginn fir den DSP ze notzen an ze fidderen.

Zanter Mëtt Juli kommen elo automatesch all d’Rëntgen, Scanner oder IRM Biller aus de Spideeler dran. Dat geschitt iwwer dat nationaalt Archiv, dat vum Groupement d’Intérêt Economique LUXITH geréiert gëtt.

Den Direkter Christophe Nardin notéiert awer och Interessi vu verschiddene Medeziner. Onkologe beispillsweis hätte gefrot datt Patiente hirt medezinescht Bildmaterial vun de leschte Joren an hiren Dossiere geluede kréichen. De gesetzleche Kader gesäit dat den Ament awer net vir. D’Gespréicher mat der eSanté heiriwwer sinn am gaang.

Weideren Driff fir den DSP kéint an den nächste Méint kommen. Da sollen och verschriwwe Medikamenter, déi e Patient an d’Apdikt siche war, automatesch dra kommen. Bei der eSanté ass ee jiddefalls optimistesch. Aktuell géifen d’elektronesch Patientendossieren eng 10.000x den Dag ugeklickt ginn. Duebel esouvill wéi nach virun e puer Méint.