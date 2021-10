Viru ronn engem Joer hunn d'Mireille Mulheims an den Nicolas Grandidier sech mam Coronavirus ugestach. D'Konsequenzen dovun spiere si awer haut nach.

De sougenannte Long Covid ka souwuel liicht wéi och schwéier erkrankt Patienten treffen. D’Symptomer si villfälteg: vun Otemproblemer, iwwer Middegkeet bis zum Verloscht vum Richen a Schmaachen. Mir hunn d’Mireille an den Nicolas am Summer wärend hirer Therapie begleet a kucken, wéi et hinnen haut, ronn zwee Méint duerno, geet.

Zanter August ginn zu Munneref am Domaine Thermal Long Covid-Patiente betreit, dat wärend 3 Wochen an am Kader vun engem Pilot-Projet. Mat Hëllef vu verschiddene Therapie gëtt versicht, de Betraffenen ze hëllefen. Rich-Therapie fir Leit, déi näischt méi richen a schmaachen, Inhalatiouns-Therapien fir Leit, déi Problemer mam Ootmen hunn, oder och Seance beim Kiné fir d’Konditioun rëm opzebauen.

Nicolas Grandidier, 25 Joer

An et ass och beim Kiné, wou mir den Nicolas Grandider treffen, e jonke Mann vu 25 Joer, dee sech am Oktober 2020 mam Covid-19 ugestach huet. Viru senger Infektioun war den Nicolas u sech sportlech, hie war jorelaang Arbitter am Futtball an ass pro Match 10-15 Kilometer gelaf. Ma elo wou hien ënnert dem Long Covid leit, ass hien no 20 Minutten um Vëlo schonn ausser Otem. Do dernieft huet hie säi Gerochssënn bal komplett verluer an ass mat extremer Middegkeet a Konzentratiounsproblemer geplot. Dobäi hat den Nicolas en éischter liichte Verlaf vum Coronavirus. Dräi Deeg laang louch hie krank am Bett. Réischt no an no huet säin Zoustand sech verschlechtert. Virun allem déi extrem Middegkeet an d’Konzentratiounsproblemer hunn e groussen Afloss op dem Nicolas säi Liewen, privat wéi och berufflech.

“J’ai eu quelques arrêts de maladie de plusieurs jours. Et à force de se succéder, ça impacte aussi l’entreprise dans laquelle je travaille. On se sent un peu coupable d’être absent. C’est aussi un stress pour le futur de savoir si on va pouvoir travailler comme avant ou si ça va affecter sur le plus long terme la vie professionnelle.”

Dem Nicolas seng Suerge ware leider berechtegt. Bis haut konnt hien nach ëmmer net zréck op d’Aarbecht goen. A säi Patron refuséiert e sougenannte mi-temps thérapeutique. Déi feelend Ënnerstëtzung wier enttäuschend, schreift hien eis an engem Message.

Mireille Mulheims, 53 Joer

D’Mireille Mulheims huet sech am selwechten Zäitraum wéi den Nicolas mam Coronavirus ugestach. Zu Munneref hu si sech kenne geléiert, wou si zum Beispill zesummen an der Rich-Therapie waren. D’Mireille hat e méi schwierege Verlaf, war 10 Deeg laang souguer an der Klinik. Erstéckungsängscht, Panikattacken, Schlofproblemer, dat si just puer vun de Symptomer, mat deenen d’Mireille zanter hirer Infektioun ze kämpfen hat. Extrem Middegkeet, e Manktem un Energie, Péng an de Muskelen an de sougenannte brain fog sinn dobäi komm. Eng Belaaschtung fir déi ganz Famill.

“D’Familljeliewe leit am Moment ganz vill ënnert dem Long Covid, well ech oft Saachen net gemaach kréien. Dat geet mat einfache Saachen wéi Haushalt féieren un, wou ech einfach net méi déi Quantitéit maache wéi virdrun. Mä dat sinn och Ausflich mat de Kanner. Ech hunn einfach d’Kraaft net, fir mat hinne wäit op en Ausfluch ze goen. Dat geet einfach alles net méi. Dat hunn ech virdrun Spilles gemaach. Si mussen zréck stiechen.”

An der Therapie zu Munneref huet d’Mireille geléiert, wéi si mat deem Alldagsstress ëmgoen an een neie Rhythmus fanne kann. Haut geet et hir besser, ma nach sinn net all d’Symptomer ewech. Virun allem mat der Memoire hätt si nach reegelméisseg Problemer. Sangen, hir grouss Leidenschaft, wier mëttlerweil rëm méiglech. Zwee Mol d’Woch geet si an d’Prouwe vun der Chorale. Ma sou frou, wéi si ass, rëm um Veräinsliewen kënnen Deel ze huelen, esou schwéier fält et hir nach heiansdo, sech ënner d’Leit ze mëschen.

“Et ass eng Erausfuerderung, well et huet een nach ëmmer déi Angscht, sech frësch unzestiechen. Obwuel dat eigentlech net méiglech ass, well ech geimpft sinn a well ech wierklech krank war. An trotzdeem ass ëmmer déi Angscht am Hannerkapp "ass hei een, deen et huet an du weess et net?" Wa lo hei ee rakënnt, deen net geimpft ass, an deen dann en Test mécht, sinn ech ëmmer sou "hoffentlech ass den Test lo och wierklech negativ", well et einfach eng Angscht ass, déi mech ëmmer wäert begleeden. Well ech dat einfach net méi wëll nach eng Kéier duerchmaachen.”

Och wa si nach e bëssen Aarbecht viru sech huet, éiert si rëm fit ass, kuckt d’Mireille zouversiichtlech an d’Zukunft an hofft, dass si an engem Joer rëm do ass, wou si virum Covid-19 war.