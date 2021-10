Et geet ëm d’Aféiere vum CovidCheck op der Aarbecht, deen dem Gesetz no, jo vun e Méindeg u ka spillen.

Eng helle Wull u Froe stéingen awer weiderhin am Raum, schreiwen d’Syndikater, an d’Regierung géif sech daf stellen an all alternativ Léisung ignoréieren.

Dat wier am Regierungssënn kontra-produktiv, well vill Betriber de CovidCheck doduerch léiwer ganz op der Säit loossen.

Déi 3 Gewerkschaften appelléieren un all Beschäftegten, deen d’nächst Woch mam CovidCheck-Regime op der Schaff konfrontéiert ass, sech bei der Personalvertriedung iwwert seng Rechter ze informéieren, keng Dokumenter ze ënnerschreiwen an och op kee Fall alternativ Méiglechkeete wéi Chômage partiel ze acceptéieren.

OGBL, LCGB an CGFP hätten all Vertrauen an de politesche Wëllen, fir de Sozial-Dialog oprecht ze erhalen, verluer, a se wëllen an den nächsten Deeg zesummen iwwert gewerkschaftlech a juristesch Schrëtt beroden, sollt d’Regierung den Ultimatum vum 31. Oktober ouni Reaktioun auslafe loossen.

PDF: Pressecommuniqué