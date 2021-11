Dacks gi si eréischt aus dem Haus, wann anerer schonn hire Feierowend genéissen oder esouguer fest schlofen.

Am Kader vun eiser Serie "Nuetsschicht" stelle mir Iech all Woch Portraite vu Mënsche vir, déi reegelméisseg op hirer Aarbecht Nuetsschichte maachen. Leit, ouni déi d'Beruffswelt hei am Land net funktionéiere géif.

Ma de Farid Assaba an de Franck Rivel sinn esou Leit. Déi zwee Männer maachen zanter enger Rei Joren Nuetsschichten a suergen dofir, datt d'Transportwueren och nuets hir Destinatiounen erreechen.

Si schaffen nämlech am Logistik-Haff CFL Multimodal bei der Zone industrielle zu Diddeleng. Ee Site esou grouss ewéi ronn 46 Fussballfelder. Ma hei gi Container-Zich gelueden an entlueden. An dat och matten an der Nuecht.