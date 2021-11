Nodeem d'Autorisatiounen elo all virleien, bleift nach d'Formatioun vum Fachpersonal, éier dësen IRM am Oste vum Land kann a Betrib geholl ginn.

De Radiologiezenter, mat Scanner an IRM, deen op de Potaschbierg kënnt, kann ugangs d'nächst Joer operationell sinn, seet de Maacher CSV-Député-Maire Léon Gloden, deen houfreg ass, datt dëse Projet a senger Gemeng zustane kënnt. All d'Autorisatioune géife virleien. Dat heescht fir d'Radiologie an de Scanner déi vun der Santé a fir den IRM déi vun der Inspection du travail et des mines. D'Apparater misste just nach installéiert, getest an ofgeholl ginn.

Medezinesch Versuergung fir den Osten (1) / Rep. Dany Rasqué

Dono bleift nach d'Formatioun vum Fachpersonal an da kënnen Dieren opgoen oder bal.

Déi sozialistesch Deputéiert Tess Burton, déi zu am Maacher Gemengerot ass, ënnersträicht, datt fir si nach eng Rei Froen opstinn, Stéchwuert Nomenclature. Den Ament ass et zum Beispill esou, datt ee vun der CNS en IRM am Spidol quasi ganz rembourséiert kritt, een deen een um Potaschbierg géif maachen, allerdéngs net.

D'Kritik vun enger Zwou-Klasse-Medezin, déi hei géif entsoen, huet dofir net laang op sech waarde gelooss. "Dofir ass et esou wichteg, datt mer hei de gesetzleche Kader schafen. Dass mer vermeiden, datt esou eng Initiativ dozou féiert, datt eng Zwee-Klasse-Gesellschaft entsteet an dass net jidderee sech Consultatiounen do ka leeschten. Déi IRMen, ech hu mer soe gelooss, déi kaschten iwwer 500 Euro. Dat ass enorm a grad meng Partei setzt sech zënter eh und je géint eng Zwee-Klasse-Medezin an. Ee Projet fir d'Versuergung am Osten z'erweideren, kënne mer nëmmen ënnerstëtzen, wa mer de gesetzleche Kader hunn a wat et eng Offer ass, déi jiddereen dono kann unhuelen."

Jo, déi Autorisatioun feelt nach, seet de Léon Gloden. "Mä wann ech haut op Tréier ginn, mat enger Ordonnance vu mengem Dokter fir en IRM, kréien ech 150 oder 160 Euro fir en IRM zeréckbezuelt vun der CNS an dat ass och hei de Fall. Den IRM vun Tréier ass jo och net autoriséiert vun der Lëtzebuerger Regierung."

D'Apparater am Radiologiezenter um Potaschbierg goufe vun engem Groupement d'Intérêt économique finanzéiert an dofir, seet de Leon Gloden, géif hien och net verstoen, wat un deem Projet schlecht kéint sinn. De Staat misst schliisslech näischt bäileeë fir d'Equipement ze bezuelen. "Dofir sinn ech och ganz verwonnert iwwert déi Question parlementaire vun der Madamm Lorsché a vum Här Hansen vun déi Gréng. Ech stelle fest, éischtens, déi Question parlemenaire ass eng an d'Leiskaul vu mengem grénge Schäffen. Mir als Schäfferot droen dee Projet jo zesummen. Zweetens den Ënnertoun vun där Question parlementaire weist ganz kloer, datt déi Gréng géint eng adequat medezinesch Versuergung am ländleche Raum sinn. An dësem Fall am Osten, well mir hu jo keng Klinik. Dofir consideréieren ech, datt déi Gréng zur Conclusioun kommen, datt d'Leit am Osten Zweet-Klass Muppi sinn."

Déi liberal Ostdeputéiert Carole Hartmann betount, datt et un deene politesche Responsabele läit, fir datt mat dëser Initiative keng zwou-Klasse-Medezin entsteet. Natierlech misst um Niveau vun der CNS adaptéiert ginn, mä de Projet wier eng gutt Nouvelle fir déi medezinesch Versuergung am Osten.