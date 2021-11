De Kontrakt tëscht der Stad Lëtzebuerg a G4S ass op de 15. November ausgelaf.

Dat heescht, dass d'Gare sech elo, no engem Joer Kontrollen duerch eng privat Sécherheetsfirma, am Prinzip eleng op d'Presenz vun der Police ka verloossen. Ënnert anerem wéinst den Diskussioune ronderëm de juristesche Volet vun dësen Asätz huet d'Buergermeeschtesch eng Informatiounsversammlung mat de Bierger virgeschloen, déi sollt de 25. November sinn, gouf awer elo no hanne verréckelt, well der Regierung deen Datum net gepasst huet. D'Garer Leit sinn iwwerdeems méi wéi beonrouegt.

Onsécherheetsgefill vun de Garer

Déi, déi sech trauen, eis eppes ze erzielen iwwer hiren Alldag, wunnen ënnenof der Stroossbuerger Strooss, net wäit ewech vum Blummebuttek an dem Miwwelgeschäft. Am Dag leeft hei net vill, ausser därer, déi hei wunnen, begéint een effektiv just Leit, déi sech fir d'éischt emol verzéien, wa se d'Kamera gesinn, mee da gemittlech nees erëmkommen. Dat wieren Dealer, kréie mir erkläert; nuets kéimen dann och d'Meedercher...d'Gare, e komplizéierte Wunnquartier.

De Garer Luc Deitz fënnt, dass et déi lescht 2, 3 Joer vill méi schlëmm gi wier; dass d'Prostitutioun zu esou engem Quartier gehéiert, wier och him kloer, mee wa sech viru 7 Joer esou vill Dealer virun hirem Haus opgehalen hätten, hätte si wuel keen Haus hei kaf.

Police-Presenz besser, mee bei hinnen net genuch Patrullen

An et gefält hinne selbstverständlech net, dass elo keng Sécherheetsfirma méi op der Gare ënnerwee ass, well d'Police géif sech hei ënnen och weider net weisen, erkläert de Luc Deitz.

Resultat: Jonk Frae géife sech net méi eraustrauen, se géifen ugemaach; hie selwer géif op eng Aart a Weis ugesprach, déi ee reegelrecht d'Gewaltbereetschaft géing spiere loossen. Deen Ament wier engem dat net méi egal.

Egal ass dat dem Stater Schäffe Serge Wilmes warscheinlech och net. D'Politik wäert bei den nächste Wale kaum laanscht d'Thema Sécherheet kommen. Nodeems de Kontrakt mat der privater Sécherheetsfirma ausgelaf ass a well d'Bierger-Info-Versammlung offiziell nach ëmmer keen Datum huet, hu se um Knuedler, fir d'Chrëschtmäert ze kontrolléieren, eng aner engagéiert. Duerch d'Stroosse kann déi awer och trëppelen, seet eis de Serge Wilmes. D'Beliichtung, d'Chrëschtbeemercher, op alles dat hu si en A a stäerken da jo och vläicht d'Sécherheetsgefill, hofft den 1. Stater Schäffen.

Info-Versammlung fir d'Bierger no hanne verréckelt

Alleguerten déi, déi sech onwuel fillen, sollten op d'Biergerversammlung kommen, seet de Vertrieder vum Schäfferot. Där Versammlunge gouf et schonn eng jett; villes kruten d'Leit versprach, villes gouf net ëmgesat. An d'Ministeren hunn och schonn e puer Mol gewiesselt.

Gemunkelt gëtt elo, dass de Policeminister, respektiv d'Regierung, guer net wéilt un der Garer Info-Versammlung deelhuelen. Wéilte guer net kommen, wat den Henri Kox vis à vis vun RTL net confirméiert. D'Buergermeeschtesch präziséiert fir hiren Tour just dat hei: Enn November, ugangs Dezember organiséiert d'Stad d'Versammlung, wou d'Garer Leit zu Wuert kommen, och ouni Regierungspresenz, wat si, d'Lydie Polfer, awer géif schued fannen.

Fir Chrëschtdag dierf ee sech jo bestëmmt eppes wënschen, dat gëllt dann och fir d'Garer Leit. Wat genee d'Politik am Kapp huet, hu mir nach net esou richteg verstanen, de Rescht läit vläicht an den Hänn vum Garer Schutzengel.