D’Covid-Kris huet op en Neits gewisen, wéi wichteg d’Gesondheetspersonal ass an dass Lëtzebuerg och op Mataarbechter aus dem Ausland ugewisen ass.

RTL huet dräi Infirmièrë begéint, déi hir Etüden an éischt Beruffserfarungen an der Belsch gemaach hunn. Virun engem Joer, wärend der zweeter Corona-Well, si si am Centre Hospitalier an der Stad agestallt ginn. Mat oppenen Äerm wiere si hei vun enger, duerch d’Pandemie, schonn ugeschloener Ekipp am Service Urgence empfaange ginn.

D’Aarbecht selwer als Infirmier wier duerch d’Covid-Situatioun net vill anescht gewiescht wéi virun der Pandemie, dofir awer d’Aarbechtsëmfeld. D’Thelma Lambeau, d’Elodie Poncin an de Clément Genin schaffen haaptsächlech an der Urgence, mä hunn och schonn d’Aarbecht bei de Covid-Patienten an der Reanimatioun materlieft. D'Pandemie wier eng Erausfuerderung, mä et wier een och mat der Kris gewuess an et hätt ee vill bäigeléiert.

Obwuel d’Covid-Situatioun aktuell nees unzitt, ginn d’Thelma, d’Elodie an de Clément hir Aarbecht als Infirmieren nach ëmmer mat vill Freed a Motivatioun un.