D'Zuele vun den Infizéierte mam Covid-19 ginn an d‘Luucht. A sou natierlech och d’Zuel vun de Leit, déi sech mussen testen.

PCR-Tester mat an ouni RDV / Rep. Sabrina Backes

Wéi laang muss een awer elo op e Rendez-vous fir e PCR-Test waarden? A geet dat och ouni Rendez-vous?

D'Zuele vun de PCR-Tester ginn erop, dat beaflosst och d‘Waardezäite vun de Rendez-vousen. Do ass et vu Virdeel, wann ee flexibel ass an op méi Plaze kuckt.

D’Tester ginn hei am Land vu véier verschiddene Laboratoiren duerchgefouert. Do ginn et "Laboratoires réunis". Si bidden Tester mat an ouni Ordonnance un an dat op zwou Drive-in-Statiounen um Bouillon an zu Jonglënster. Hei kritt een e Rendez-vous een oder zwee Deeg drop. Fir den Dag drop sinn der awer meeschtens just nach wéineg fräi. Och an hire Laboen zu Wolz oder Maarnech ginn Tester gemaach, mä do kann et awer sinn, dass een 3 bis 4 Deeg op e Rendez-vous waarde muss.

"Ketterthill" bitt Tester mat oder ouni Ordonnance a verschiddene Laboen un, ënner anerem um Belval, Réiden un der Atert an zu Sandweiler. Hei kritt een dacks just nach 2 oder 3 Deeg drop e Rendez-vous. Dofir stinn dann awer méi Auerzäiten zur Auswiel.

Am "Laboratoire national de Santé" zu Diddeleng kritt ee schonn e Rendez-vous fir den Dag drop. Et sinn och vill Auerzäiten disponibel. Si maachen awer just Tester op Rendez-vous a mat Ordonnance.

Anescht gesäit et bei "BioneXt LAB" aus. Hei kann een och Tester ouni Rendez-vous an Ordonnance maache goen. Dat geet an hirem extra opgebauten Testzenter zu Leideleng oder an engem "Picken Doheem" oder "BioneXt LAB"- Laboratoire vun 9 Auer un.

Präisser variéieren, jee nodeem, ob een eng Ordonnance huet oder net. Wann dat net de Fall ass an een en Test zum Beispill fir d'Reese brauch, da muss ee selwer bezuelen. De Präis fir e PCR-Test läit ëm déi 60 Euro.

D’Informatioune ginn et och nach eng Kéier alleguer op den Internetsitte vun de Laboratoiren.