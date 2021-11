Dat huet déi demokratesch Partei an engem Communiqué en Dënschdeg de Moie matgedeelt.

D'Demissioun geschitt aus perséinleche Grënn. D'DP schreift weider, datt een zäitno e Comité directeur aberifft, fir e Successeur ze bestëmmen.

D'Partei seet dem Pierre Gramegna Merci fir seng Verdéngschter, hien hätt d'Finanze sanéiert an eng gerecht Steierreform op de Wee bruecht. Hien hätt sech och fir eng transparent a kompetitiv Finanzplaz agesat, esou de Luef vun der Partei.

"De Pierre Gramegna hat mech an de Premier Xavier Bettel am Viraus iwwer dëse Schratt informéiert", sou d'DP-Presidentin Corinne Cahen, déi an enger éischter Reaktioun Versteesdemech fir dem Pierre Gramegna seng Decisioun gewisen huet.

Et wier e Beruff, dee vill Zäit an Usproch hëlt, a wann een ee gewëssenen Alter hätt, wéilt ee vläicht éischter Zäit mat der Famill verbréngen. "Ech respektéieren de Choix an et deet mer awer extrem leed muss ech soen", sou d'DP-Presidentin a Familljeministesch. De Pierre Gramegna wier aus reng perséinleche Grënn zeréckgetrueden.

Et wier nach kee Successeur am Gespréich, sou d'Corinne Cahen. Et géingen och nach keng konkret zirkuléieren. Déi néideg Gremie kéime geschwë beieneen. Well de Pierre Gramegna nach op d'mannst bis d'Enn vum Joer do wier, hätt ee lo nach bëssen Zäit, fir no engem Successeur ze sichen, sou nach d’Corinne Cahen.

Den 63 Joer ale Pierre Gramegna ass zënter 2013 Finanzminister. Deemools war hien als Externen an d'Regierung nominéiert ginn. 2018 war hien éischtgewielten op der DP-Südlëscht.

De Pierre Gramegna war viru senger politescher Karriär Direkter vun der Chambre de Commerce. Nach virdru war hien ënnert anerem Ambassadeur a Japan a Südkorea. Hien huet Droit an Ekonomie zu Paräis studéiert.

Eréischt e Méindeg war et d'Annonce, dass d'LSAP-Ministeren Dan Kersch a Romain Schneider hir Posten an der Regierung verloosse wäerten.

