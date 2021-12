Vill Emotioune gouf et bei de Leit um Mëttwoch den Owend op der Biergerversammlung iwwert d'Sécherheet am Garer Quartier. Knapp 350 Leit waren ugemellt.

Plaz wier fir 450 Persoune gewiescht. Ugefaangen huet d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer mat enger Entschëllegung un d'Bierger, dass d'Verdeele vun den Invitatioune schif gaangen ass. Sou hätten eng Partie Stied keng Aluedung kritt.

D'Situatioun am Garer Quartier wier inakzeptabel, sou d'Lydie Polfer weider. Zesumme mat de Bierger wéilt si eng Léisung fannen. De gréisste Problem wier den Drogeverkaf an den Drogekonsum am Quartier. Och d'Offäll, déi doduerch an de Stroossen zeréckbleiwen an d'Persounen, déi d'Hausdiere blockéieren, géifen d'Bierger stéieren.

Nei präventiv a repressiv Mesurë vun der Police

Dofir kritt d'Police elo nei Moyene fir ze intervenéieren, wann Sans-abrie virun den Hausdiere leien. D'Sans-abrie géingen d'Fräiheet vun den Awunner domat aschränken, sou de Policeminister. Et wier awer e Mënscherecht, Accès zu senger Hausdier ze hunn. Dofir huet d'Police elo d'Recht d'Hausdieren ze raumen, wann dës vu Persoune blockéiert ginn.

Des Weidere leeft an der Stad elo eng Etüd iwwert d'Kameraiwwerwaachung. Et gëtt iwwerpréift, op Kamerae musse bäikommen an ob se op där Plaz, wou se hänken, déi néideg Effikassitéit hunn. D'Etüd soll Enn dës Joers respektiv am Januar 2022 ofgeschloss sinn. De Policeminister betount awer, dass Kameraen zwar bei der Opklärung vu Virfäll hëllefen, se wieren awer net d'Léisung fir méi Sécherheet. Kamerae wiere schonn zënter Joren installéiert an hätten d'Situatioun am Garer Quartier net verbessert.

Betount gouf och ëmmer rëm, dass d'Police hir Aarbecht mécht. Ronn 700 Kontrolle géing een all Mount am Garer Quartier maachen. Dobäi komme 560 Persounekontrollen, sou de Bilan fir d'Joren 2020 an 2021. Des Weideren hätt d'Police an de leschten zwee Méint ronn 700 Stonne reng Presenz am Quartier gewisen, well dëst vun den Awunner gefuerdert gouf. Annoncéiert goufen och Kierperkamerae fir Policebeamten an Hondsstaffelen.

Vill Emotiounen an Opreegung bei den Awunner

Awunner a Geschäftsleit hunn d'Wuert ergraff. De Problem op der Gare wier reell. D'Onsécherheet wier grouss, d'Leit hunn Angscht ëm hir Kanner a géife sech onwuel fillen. Et wéilt een d'Polizisten net spadséiere gesinn, mee agéieren. Och d'Horairë vun de Policebüroen op der Gare goufe kritiséiert. Et kéint net sinn, dass een telefonesch e Rendez-vous huele muss, fir e Virfall ze mellen.

Nieft Temoignagen iwwert den Alldag op der Gare koum eng kloer Fuerderung vun de Bierger: Eng nei Sécherheetsfirma muss agestallt ginn.