En Donneschdeg de Moien ass d'RTL-Journalistin eis Invitée vun der Redaktioun.

En Donneschdeg de Moie sëtzen zwou Journalistinnen an eisem Radio-Studio. Invitée vu der Redaktioun beim Monica Camposeo ass d'Annick Goerens. Si war nämlech e Mëttwoch den Owend op der Biergerversammlung iwwer d'Sécherheet op der Stater Gare.

Wat sinn d'Fuerderunge vun den Awunner vum Garer Quartier a wat sinn d'Propose vu politescher Säit? Aschätzungen a perséinlech Impressioune vun eiser Journalistin héiert Dir wéi gewinnt géint 10 op 8.

RTL-Artikel: Biergerversammlung op der Gare: Bierger fuerdere weider Presenz vu Sécherheetsfirma

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.