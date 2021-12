Et entsteet eng Schoul mat 45 Klassen, fir eng 1.200 Schüler, déi an engem Santés-Beruff wëlle schaffen.

Fir d'Rentrée 2024 soll deen neien LTPS zu Stroossen seng Dieren opmaachen.

Am Lycée sinn och eng pedagogesch Kichen amenagéiert, grad wéi en Amphi-Theater, eng Kantin an eng Sportshal. Um Lycée ginn op enger Fläch vu bal 1800 Meter-Carré Fotovoltaik-Panneauen installéiert.

Nieft dem neie Lycée, deen eng 110 Milliounen Euro kaschte wäert, gëtt et elo ewell en Internat mat 35 Studentewunnenge fir Schüler vum LTPS.

E weidert Gebai vum neie Schoul-Campus zu Mamer ass d'Sportshal mat enger Schwämm, fir de Logopedie-Zenter, dat sech a Form vun engem Monolith presentéiert.

Offiziellt Schreiwes

Le projet de la construction du futur LTPS avance à grands pas: les travaux pour le LTPS à Strassen ont débuté et les logements pour étudiants et jeunes ainsi que le hall des sports pour le Centre de logopédie ont été mis en service (03.12.2021)

Communiqué par : ministère de la Mobilité et des Travaux publics / ministère de la Santé / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Pour rappel, la loi votée en date du 11 juillet 2017 avait prévu la construction d'un Lycée technique pour professions de santé (LTPS), de logements pour étudiants et jeunes et d'un hall des sports pour le Centre de logopédie.

Phase 1:

La première phase des travaux, c'est-à-dire les logements pour étudiants et jeunes ainsi que le hall des sports pour le Centre de logopédie, a pu être finalisée. La mise en service s'est réalisée le 1er octobre 2021 pour les logements étudiants et le 8 novembre 2021 pour le hall des sports.

En ce qui concerne les logements, il s'agit de 35 chambres de logement pour les besoins des élèves/étudiants majeurs inscrits au Lycée technique pour professions de santé et de 14 chambres «Logement pour jeunes» pour les besoins du Service de la jeunesse du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Au rez-de-chaussée se trouvent tous les espaces communs. Ils sont largement ouverts sur la zone verte se situant à l'arrière du bâtiment. Les chambres et le bureau du surveillant se trouvent aux étages. Cette organisation est propice aux contacts entre les étudiants, les amenant à discuter ensemble et à vivre ensemble. Le troisième étage avec ses 14 chambres est réservé au logement pour jeunes. Ici les jeunes, repartis en 2 groupes, ont pour chaque groupe à leur disposition une cuisine et un séjour.

La salle des sports et la piscine du Centre de logopédie par contre se divisent en une piscine 16x8 m avec surface de circulation, un hall à 1 unité de sport, une salle pour air tramp, une salle de gymnastique spéciale pour la psychomotricité, ainsi qu'une salle pour la thérapie assistée par chien. Ce bâtiment est conçu plutôt comme un monolithe. Toutes les salles accessibles aux élèves se situent au rez-de-chaussée. Le hall d'entrée a reçu un bloc coloré abritant des vestiaires et glissé partiellement dans le volume de l'entrée.

Phase 2:

La deuxième phase des travaux, qui consiste à la construction du futur Lycée technique pour professions de santé pour une totalité de 1.200 élèves, a débuté avec les travaux de démolition et d'assainissement en février 2021. Les travaux de construction ont démarré en septembre 2021. La mise en service prévisionnelle est programmée pour la rentrée scolaire 2024.

Le nouveau lycée aura 45 salles de classe, 6 salles de classe avec un équipement spécial, 10 salles spéciales pour l'enseignement des soins techniques, 1 salle pour les cours pratiques de la communication, 1 salle de cuisine pédagogique pour les cours pratiques de nutrition et d'alimentation et 6 salles de science. À part les salles d'enseignement, il est bien évidemment prévu de l'espace pour l'administration et les enseignants, ainsi qu'un centre de documentation et d'information, une salle amphithéâtre, un restaurant scolaire avec cafétéria et un hall des sports à 2 unités avec 1 salle multifonctionnelle.

À propos du concept énergétique, il faut rappeler l'objectif qui consiste à réaliser une infrastructure scolaire à consommation énergétique minimale, offrant un confort maximal aux utilisateurs tout en limitant les installations techniques au strict minimum nécessaire et de garantir ainsi des coûts d'entretien réduits.

Les bâtiments seront raccordés au chauffage urbain.

Au niveau de l'énergie renouvelable seront installés des panneaux photovoltaïques de 1.785 m2 et produisant 350.800 kWh/an.

Autres chiffres-clés:



• Surface brute: 29.500 m2

• Volume brut: 140.000 m3

• Surface du terrain réaménagé: 2 ha 78 a

• Coût du projet global: 109.400.000 euros TTC

La ministre Paulette Lenert note que l'évolution de l'actuelle crise sanitaire liée à la COVID-19 a démontré l'importance d'avoir suffisamment de personnel infirmier formé au Luxembourg et vivant également ici pour être disponible en cas de crise. Pour le ministre Claude Meisch, le nouveau bâtiment est une condition indispensable pour pouvoir continuer à former du personnel hautement qualifié pour les professions de santé. Le ministre François Bausch précise qu'il insiste sur la durabilité des investissements et remarque que les constructions de ce projet font appel à la technologie énergétique la plus récente et aux matériaux les plus écologiques.