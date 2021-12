Sou eng Corona-Manif wéi leschte Samschdeg däerf sech net widderhuelen. Dat war e Message an der Chamberkommissioun vun der bannenzeger Sécherheet.

De Policeminister Henri Kox, d'Policedirektioun a Responsabel vun den Operatiounen hunn den Deputéierten Explikatioune ginn iwwert dat, wat e Samschdeg an der Stad geschitt ass. Et gouf 2 Manifestatiounen, eng ugemellt an déi aner net. An déi hätte sech e bemol zesumme gedoen.

Et wär virdrun eng konsequent Risikoaschätzung gemaach ginn. Vill Polizisten aus dem ganze Land wären als Verstäerkung geruff ginn. Mä et war schwéier fir d'Beamten, sech adequat ze preparéieren, wann een eng net-ugemellte Maniff huet, wou ee keng Uspriechpartner huet.

D'Police hätt versicht eng Eskalatioun ze verhënneren, fir datt kee Mënsch ze schued kënnt. Dat wär och gelongen. Mä et dierft een awer net de Moment verpassen fir anzegräifen.

D'Stéphanie Empain iwwert Verhënnerung vun Eskalatioun

Fir den nächste Weekend sinn direkt 3 Demonstratiounen geplangt. Den Dispositif soll massiv eropgeschrauft ginn, huet et an der Chamberkommissioun geheescht.

Reaktioune vun CSV an ADR no der Kommissioun

Mir hu vill Froe gestallt an net vill Äntwerte kritt, huet sech no der Kommissiounssëtzung den CSV-Deputéierte Laurent Mosar beschwéiert. Et géif ee sech net domadder zefridden ginn an d’Froen en Dënschdeg de Mëtteg nach emol un de Premier Xavier Bettel stellen. Et wär een zum Beispill net gewuer ginn, wéi vill Poliziste leschte Samschdeg am Asaz waren. Et kéint net sinn, datt Leit fäerte fir an d’Stad ze kommen. All Efforte misse gemaach ginn, fir datt de Weekend an der Stad roueg iwwer d’Bün geet, sou de Laurent Mosar.

De Laurent Mosar mécht sech vill Suergen

D’Police war iwwerfuerdert. D’Risikoaschätzung war wuel net gutt genuch, huet de Fernand Kartheiser vun der ADR gemengt. D’Polizisten op der Plaz wären awer professionell gewiescht an hätte gutt deseskaléiert. Verschidde Saache wéi demonstréieren viru Privathaiser oder de Chrëschtmaart stiermen, hätten awer net dierfte geschéien.

Fernand Kartheiser: Et musse Léiere gezu gi fir d'Zukunft

Fir den nächste Weekend misst sech besser koordinéiert ginn. D’Lëtzebuerger Police wär awer séier un hire Limitten a bräicht an esou Fäll Verstäerkung aus dem Ausland, mengt den ADR-Deputéierten.

Op d’Kritik u senger Partei, notamment um Deputéierte Roy Reding oder der Sylvie Mischel, wollt de Fernand Kartheiser en Dënschdeg de Moien net agoen. Dat mécht hien um Dënschdeg de Mëtteg am Chamberplenum.