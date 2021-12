Vum 6. bis den 12. Dezember leeft d’Impfwoch. Wärend dëser kënne sech d'Leit op verschiddenen ëffentleche Plaze gratis an ouni Rendez-vous impfe loossen.

Impfwoch / Reportage Sabrina Backes

D’Offer riicht sech virun allem u Leit, déi sech fir eng éischte Kéier impfe loosse wëllen. Mä an de Waardeschlaange waren och vill Leit, déi sech wëlle booste loosse.

D’Impfwoch ass ënnert dem Slogan "Lëtzebuerg léisst sech impfen" gestart. Bei der Grondimmuniséierung géing een net richteg weiderkommen. Dofir wier et wichteg, de Leit d’Bedenke virun der Impfung ze huelen. Dofir gëtt zum Beispill eng Table ronde den 11. Dezember op der Plëss ofgehalen.

"Den nächste Samschdeg wäert och vun der Santé organiséiert, eng gréisser Table ronde am Cercle sinn, wou Experten, Dokteren a Virologe sinn, wou d’Leit hir Froe kënne stellen, an déi natierlech och probéieren de Leit d’Angscht virun der Impfung ze huelen, wa se dann eng hätten", sou den Haut-Commissaire à la protection nationale, Luc Feller.

© Sabrina Backes / RTL

Gläichzäiteg soll et de Leit awer och méi einfach gemaach ginn, sech impfen ze loossen. Heifir gi wärend der ganzer Woch sougenannte Pop-Up-Impfzentren op Chrëschtmäert, op der Stater Gare oder awer och an Akafszentren ageriicht. Am Shopping-Center Cloche d’Or war d’Waardezäit bis elo grouss. D’Grënn vun de Leit fir d’Offer ze notze sinn ënnerschiddlech:

"On habite à côté, à Gasperich, alors on s’est dit, on va aller voir comment ça fonctionne."

"Parce que j’ai eu une invitation, mais je voudrais me faire vacciner assez rapidement, mais c’est assez long ici."

"Parce que je suis obligé de le faire pour pouvoir garder mon travail."

"Well ech onbedéngt well geboost ginn, ech wëll net nach laang waarden, et si lo sechs Méint no der zweeter an ech fannen, datt et lo Zäit gëtt, datt ech déi drëtt kréien."

"Mir waren de Mueren an der Staat an do hu mir profitéiert alles an engems ze maachen."

Hei ware virun allem Leit ze gesinn, déi op hir drëtt Impfung waarden. Fir awer an dësem Fall kënne Waardezäiten ze ëmgoen, wier et besser op eng Invitatioun ze waarden an dann an engem Impfzenter e Rendez-vous ze huelen. Bannent 5 bis 10 Deeg géing een och e Rendez-vous kréien. D’Leit sollte Gedold hunn, den Impfschutz wier jo net direkt verschwonnen.

"Den Impfschutz léisst net deen Dag no, nodeems d’Leit d’Invitatioun kruten. Den Impfschutz ass nach ëmmer ginn, d’Leit si geschützt géint e schwéiere Krankheetsverlaf, mä mat der Zäit léisst den Impfschutz no. Dofir sinn déi Delaien ebe sou erausgesicht ginn, datt d’Leit nach Zäit hunn, sech e Rendez-vous ze huelen, dass se sech net mussen hetzen, an dass se da sech impfe kënne loossen, éier den Impfschutz nach méi noléisst", sou de Luc Feller weider.

© Lynn Cruchten / RTL

Vun e Mëttwoch u ginn dann och 57.000 Invitatioune fortgeschéckt, dorënner sinn och all déi Leit, déi mat AstraZeneca geimpft goufen. Spéitstens lo nom Opkomme vun der Omikron-Variant, ass awer och d’Onsécherheet bei de Leit méi grouss ginn, ob déi bestoend Impfstoffer och dogéint géinge wierken. De Luc Feller dozou:

"Den MRNA-Impfstoff léisst sech relativ einfach adaptéieren an do si se nach amgaangen ze kucken, wéi den Impfstoff par Rapport zu deenen neie Varianten wierkt, déi een am Moment gesäit kommen. Si hunn annoncéiert, datt se am Fréijoer kënnen ouni Problem en neien Impfstoff developpéieren a soubal deen developpéiert ass, géife mir deen och op Lëtzebuerg geliwwert kréien", huet de Luc Feller erkläert.

Eng Impfung géing also och géint Variante schützen. Et ass och nach eng Kéier betount ginn, datt d’Impfstoffer bis zu 90% virun engem schwéiere Verlaf schützen. Déi wichtegst Informatiounen zu der Impfwoch fannt Dir nach eng Kéier zesummegefaasst op impfen.lu.

Impfzenter um Findel soll e Freideg opgoen

Den Haut commissaire à la protection nationale, Luc Feller, huet am RTL-Interview matgedeelt, datt ee fir e Mëttwoch eng grouss Liwwerung vu Corona-Vaccin erwaart. Et sollen 100.000 Dosisse vum Moderna-Impfstoff ukommen. Soubal d'Liwwerung zu Lëtzebuerg validéiert ass, wäerten am Laf vum Dag d'Rendez-vousen opgoen, fir da vun e Freideg un och am Impfzentrum vun der Air Rescue impfen ze kënnen, sou nach de Luc Feller.