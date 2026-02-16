RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Olympesch WanterspillerMatthieu Osch fiert am Slalom op Plaz 28, Gold fir Loïc Meillard

RTL Lëtzebuerg
De Lëtzebuerger Schifuerer hat et am éischten Duerchgang an d'Top30 gepackt a konnt seng 28. Plaz och am zweeten Duerchgang verdeedegen.
Update: 16.02.2026 15:31
De Lëtzebuerger Matthieu Osch nom zweeten Duerchgang beim Slalom bei den Olympesche Wanterspiller de 16. Februar 2026.
De Lëtzebuerger Matthieu Osch nom zweeten Duerchgang beim Slalom bei den Olympesche Wanterspiller de 16. Februar 2026.
© AFP

E Méindeg ass de Matthieu Osch bei den Olympesche Wanterspiller am Slalom zu Bormio op déi 28. Plaz gefuer. D’Goldmedail ass un de Loïc Meillard gaangen, dee sech virum Fabio Gstrein aus Éisträich (+0.35s) an dem Norweger Henrik Kristoffersen (+1.13s) behaapte konnt. De Mat-Favorit Atle Lie McGrath ass am zweeten Duerchgang net an d’Zil komm.

Nodeems de Matthieu Osch e Samschdeg am Riseslalom op déi 46. Plaz gefuer war, stoung elo nach de Slalom zu Bormio um Programm. Anescht wéi nach de Weekend huet de Lëtzebuerger Schifuerer et e Méindeg de Moien am éischten Duerchgang an d’Top30 vu knapp 100 Fuerer gepackt, dat ënner anerem och well vill Konkurrenten et net an d’Zil gepackt haten. Duerch seng 28. Plaz am éischte Laf ass hien am zweeten Duerchgang als Drëtten un den Depart gaangen. Och hei ass et em gelongen, den Iwwerbléck ze behalen an huet sech no der Arrivée vun de Spectateuren, an och virun den Ae vum Grand-Duc Henri, feiere gelooss. Um Enn sollt et dann och bei senger staarker 28. Plaz bleiwen

Och d’Gwyneth ten Raa ass en Mëttwoch nach eemol um 10.00 Auer an um 13.30 Auer am Slalom am Asaz.

Weider Artikele vun den Olympesche Wanterspiller 2026

Luxemburg's Matthieu Osch passes a gate in the first run of the men's giant slalom alpine skiing event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Stelvio Ski Centre in Bormio (Valtellina) on February 14, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Olympesch Wanterspiller
Historescht Gold fir Brasilianer Braathen am Riseslalom, Matthieu Osch op Plaz 46
Olympesch Wanterspiller
Federica Brignone mat Gold am Riseslalom, Gwyneth ten Raa mat Plaz 30
Italy's Lisa Vittozzi celebrates while crossing the finish line during the women's biathlon 10km pursuit event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Anterselva Biathlon Arena (Sudtirol Arena) in Anterselva (Val Pusteria) on February 15, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
11
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Schaffner huet d'Police geruff
Zu Kautebaach op der Gare gouf et eng Kläpperei an engem Zuch
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Biissen klappt Diddeleng an ass neien Zweeten
Video
11
Internationale Kannerkriibs-Dag
Mir hunn eng jonk Patientin bei hirem erfollegräichen Traitement begleet
Video
6
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Italy's Lisa Vittozzi celebrates while crossing the finish line during the women's biathlon 10km pursuit event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Anterselva Biathlon Arena (Sudtirol Arena) in Anterselva (Val Pusteria) on February 15, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
11
Table ronde Ultra-Sport
De Wee ass d'Zil. Alldag tëscht privat, Beruff a Passioun
Video
Olympesch Wanterspiller
Federica Brignone mat Gold am Riseslalom, Gwyneth ten Raa mat Plaz 30
Video
8
Äishockey - Frankräich D2
Tornado verléiert doheem géint den Tabellendrëtten Châlons mat 3:6
0
Den Edward Eagan, warscheinlech 1923, am Alexandra Palace zu London fotograféiert
Haut viru 94 Joer
E Boxer gewënnt Gold am Bobsport
Luxemburg's Matthieu Osch passes a gate in the first run of the men's giant slalom alpine skiing event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Stelvio Ski Centre in Bormio (Valtellina) on February 14, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Olympesch Wanterspiller
Historescht Gold fir Brasilianer Braathen am Riseslalom, Matthieu Osch op Plaz 46
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.