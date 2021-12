En ass Vertrauenspersoun an éischten Uspriechpartner, wann ee krank gëtt: De Generalist.

Vun en Dënschdeg un huet Lëtzebuerg 27 Hausdoktere weider. Et ass ewell déi 15. Proklamatioun zanterdeem d'Formatioun vum Generalist zu Lëtzebuerg ugebuede gëtt. D'Anne Wolff huet nogefrot, firwat sech jonk Medezinner fir de Beruff vum Hausdokter decidéieren.

No der Proklamatioun kënnen dës jonk Medezinner als Generaliste schaffen an duerfen en eegene Cabinet opmaachen.

D'Tiziana Francella huet dëse Moment nach viru sech. Si ass am drëtten an domat leschte Joer vun hirer Spezialisatioun als Generaliste. Als Hausdoktesch ass si déi éischt Uspriechpartnerin, wa gesondheetlech Problemer optrieden: Den Hausdokter muss sech an alle Beräicher auskenne, sief dat Kardiologie, Gynekologie oder Pneumologie. „Mir këmmeren eis ëm alles", esou d'Tiziana Francella.

Déi Diversitéit vu Fachberäicher bréngt awer och eng grouss Verantwortung:

„Et gesäit een immens vill Leit am Dag. Dofir huet een och eng grouss Responsabilitéit. Et muss een d'Leit genee examinéieren an hinnen nolauschteren, soss kann ee séier eppes verpassen. Et kéint een zum Beispill mengen, de Patient hätt eng Mogripp, ma a Wierklechkeet ass et de Blinddarm."

Als Hausdokter huet een dacks och eng perséinlech Relatioun mat de Patienten, et kennt een déi ganz Famill. Dëst Vertrauensverhältnes ass besonnesch an der Pandemie wichteg:

„D'Leit hunn am Moment vill Angscht. Als Generaliste si mir do, fir hir Froen ze beäntwerten an hinnen d'Suergen ze huelen."

De Beruff als Generalist wier e Fulltime-Job, well een och no Feierowend nach mat Patienten a Kontakt steet a Paperassen ze maachen huet. Genee déi Ofwiesslung géing de Beruff awer esou spannend maache, fënnt d‘Tiziana Francella.