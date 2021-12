Si kréien den Impfstoff vu Biontech/Pfizer a kréien eng méi schwaach Dosis, wéi Kanner iwwer 12 Joer.

An deenen dräi Impfzentren an der Victor Hugo Hal um Lampertsbierg, zu Esch-Belval an zu Ettelbréck kënne sech vun en Donneschdeg un och Kanner tëscht fënnef an eelef Joer impfe loossen. Dat deelen de Staatsministere, de Gesondheetsministere an den Haut-Commissariat à la protection nationale (HCPN) e Mëttwoch den Owend mat.

Tëscht fënnef an eelef Joer gëtt de Kanner just een Drëttel vun enger normaler Dosis verimpft. Bei der Impfung mussen d'Kanner vun engem Représentant légal begleet ginn. Rendezvous kann een iwwert de Site www.impfen.lu huelen. Dofir brauch ee just d'Nummer vun der Carte de securité sociale vum Kand.

Och Kannerdoktere kënne Kanner tëscht fënnef an eelef Joer impfen. Eng Lescht vun de Kannerdokteren, déi un der Impfaktioun deelhuelen, gëtt deemnächst op impfen.lu publizéiert. An de Pop-Up-Impfzentre kënnen d'Kanner par contre net geimpft ginn.

