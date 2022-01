2 Jonker, déi zu Dräibuer waren, goufen an den Erwuesseneprisong op Schraasseg bruecht. Dat mellt d'Police.

Deemno hätte Mataarbechter vun der Unisec, der zouener Struktur zu Dräibuer, géint 22.30 Auer d'Police geruff. Dat well 6 Jugendlecher refuséiert hätten, an hir Kummeren ze goen.

Och wéi d'Beamten op d'Plaz komm sinn, hätten déi Jonk net kooperéiert. D'Polizisten hätte probéiert, déi Jonk an hir Kummeren ze bréngen, ma déi Jugendlech hätten doropshin mat Géigestänn geworf a wieren handgräiflech ginn.

3 Policebeamte goufen deemno blesséiert, iert et hinne gelongen ass, déi Jonk an hir Kummeren ze bréngen.

Op Uerder vum Parquet wieren 2 vun de Mannerjäregen dunn op Schraasseg bruecht ginn. 4 Mataarbechter vun Dräibuer an 3 Jonker koume fir eng Kontroll an d'Spidol.

Zu Lëtzebuerg ass et dem Gesetz no aktuell erlaabt, Mannerjäreger am Erwuesseneprisong anzespären. Dat stéisst awer souwuel national wéi och international ëmmer nees op Kritik.