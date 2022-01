Fëschbech, am Kanton Miersch, ass eng vun am Ganzen 22 Geositte vum Mëllerdall. Op dëser Plaz stoung am 18. Joerhonnert eng Schmelz.

Den Héichuewe vun deemools gëtt et net méi, dofir awer nach d'Weieren - 3 am Ganzen. Bis ugangs vum 19. Joerhonnert gouf dës Plaz genotzt, fir ze schaffen. Nieft de Weiere fënnt ee beim gudden Hikucken nach Spuere vun deemools, Schlaken zum Beispill, déi do ofgetippt goufen. Unesco Global Geopark, dësen Titel kann d'Mëllerdaller Regioun Mëtt Abrëll zougeschwat kréien. Nodeems am November 2020 d'Kandidatur fir dësen Titel zu Paräis eragereecht gouf, koumen am Hierscht d'lescht Joer 2 auslännesch Experte vun der Unesco sech e Bild vum Natur- a Geopark Mëllerdall maachen. 18 Kandidature goufe bei der Unesco eragereecht an 8 goufen der um Enn zréckbehalen. Dorënner déi vum Natur- a Geopark Mëllerdall. Verschidde Recommandatiounen hunn déi Responsabel vu Lëtzebuerg mat op de Wee kritt. Géif een den Titel "Unesco Global Geopark" kréien, wär dat eng international Unerkennung fir d'Mëllerdaller Regioun mat sengen 22 Geositten. Ausserdeem wär et och e wichtege Label fir den Tourismus.