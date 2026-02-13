Invité vun der Redaktioun (13. Februar)Jean-Luc de Matteis, Zentralsekretär vum OGBL

Bei ArcelorMittal Lëtzebuerg riskéieren iwwer 1.000 Aarbechtsplazen delokaliséiert ze ginn. De Stolkonzern verséchert, déi Zuel wier just de Perimeter vun enger Etüd.
Fir doriwwer ze schwätzen, ass de Jean-Luc de Matteis vum OGBL eisen Invité vun der Redaktioun, an et wäert och ëm hir Demande un de Premier fir eng Stoltripartite an d’Verhandlungen iwwert en LUX2030 Akkord goen.
