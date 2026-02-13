D’Fuesvakanz steet virun der Dier an zitt all Joer op en Neits vill Lëtzebuerger a Richtung Bierger, wou Schifueren um Programm steet. Ma de Pistespaass ass och ëmmer mat ville Käschte verbonnen. De Präis vun de Schipäss ass an der Moyenne em 5 Prozent am Verglach zum leschte Joer geklommen. Dëst gëllt fir déi ganz Alperegioun. Eng Famill vu 4 Käpp muss fir dräi Schi-Deeg jee no Land tëscht 300 an 800 Euro op den Dësch leeën. Dobäi kommen dann nach sämtlech aner Käschten, vum Ekipement bis zur Verfleegung.
Wien sech op de Wantersport preparéiert, muss och ëmmer mat enger Rei Gefore rechnen. Eng grouss Gefor si Lawinen. Dëst Joer si scho vill Mënschen an den Alpen em d’Liewe komm. Mee och op der normaler Pist kann ee sech blesséieren. An dat net just duerch seng eege Feeler. Wéi een sech géint all déi Geforen ekipéiere kann, erkläert eis de Patron vun engem grousse Lëtzebuerger Sportsbuttek.