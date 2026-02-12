RTL TodayRTL Today
1 Millioun méi deier wéi RenovatiounDéifferdenger Gemengenhaus soll elo awer komplett ofgerappt ginn

Vun de Responsabelen heescht et, datt een elo d'Chance hätt, eng zäitgeméiss Gemeng ze bauen.
Update: 12.02.2026 10:39
D’Déifferdenger Gemengenhaus sollt renovéiert ginn. Ma, elo muss et ganz erofgerappt ginn, dat wéinst enger Partie Konstruktiounsfeeler a Strukturproblemer, déi elo bei de Préparatiounsaarbechten entdeckt goufen. Ënnert anerem sinn Dallen net déck genuch, d’Qualitéit vum Bëtong ass schlecht, a verschidde Plaze raschten. An de Brandschutz ass net garantéiert.

Am Communiqué vun der Déifferdenger Gemeng heescht et awer och, datt e kompletten Neibau eng ganz Rëtsch Virdeeler hätt. Et wier eng Chance, eng méi grouss an zäitgeméiss Gemeng ze bauen. De Plus u Käschten am Verglach mat der geplangter Renovatioun läit bei ronn 1 Millioun Euro.

