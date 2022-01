Duerch déi aktuell héich Infektiounszuelen an déi vill Isolementer géif d’Ekonomie den Ament e bësse méi lues dréinen.

Dat sot de Wirtschaftsminister Franz Fayot am RTL-Interview.

An Europa ass d'Ekonomie am Wandel. D'Schlagwierder sinn Nohaltegkeet an Digitaliséierung. En Trend, deen een och zu Lëtzebuerg misst ausspillen, esou de Wirtschaftsminister Franz Fayot. Dofir plangt een nei gréisser Aktivitéitszone mat de Schwéierpunkte Gesondheet, Technologien a Weltraumfuerschung. E Santéscampus ass zu Esch geplangt. An der Géigend, wou och dat neit Spidol gebaut gëtt. Den Ekosystem vun de Weltall-Aktivitéite bleift eng Prioritéit vun der Regierung. Op Belval kënnt e Fuerschungszenter vun der Europäescher Weltraumagence. Zil ass et, an enger geplangter Aktivitéitszon an der Géigend, weider Betriber unzezéien.

Et géif een insgesamt vill méi genee am Viraus kucken, ob Betriber op Lëtzebuerg passen. De Minister schwätzt vu maitriséierte Wuesstem: "Mir ginn an d'Richtung vun enger Ekonomie, déi héije Wäert schaaft. Wat och heescht, datt mer eng Main-d'œuvre brauchen, déi qualifizéiert ass."

Et wieren och eng ganz Partie Entreprisë konkret interesséiert, op Lëtzebuerg ze kommen. Detailer wollt de Minister keng nennen, iert et net an dréchenen Dicher wier, esou de Wirtschaftsminister.

Fir an der Dekarboniséierung an der Digitaliséierung virunzekommen, kënne Betriber vun Abrëll un eng nei Aide ufroen. Eng Enveloppe vu 50 Milliounen Euro steet zur Verfügung.