Sexuell Belästegung geet vu verbalen Attacke bis iwwer Vergewaltegung. An d’Donkelziffer vun de Betraffenen ass héich.

Dofir wier et wichteg, dass ee méi doriwwer schwätzt. Dat hu sech Schüler aus dem Lycée Nic Biever zu Diddeleng geduecht an eng Diskussiounsronn mat Betraffenen organiséiert.

Sexuell Gewalt / Reportage Sabrina Backes

De Schülercomité vum Lycée Nic Biever wëll reegelméisseg Diskussiounsronnen iwwer verschidden Themen organiséieren. De Sujet sexuell Belästegung ass an hiren Delegéierten-Versammlunge ganz oft zréckkomm an dat aus allen Altersgruppen. Du war d’Entscheedung dunn och séier getraff. D’Laly Chivard, Vize-Presidentin vum Schülercomité vum LNB:

"Ech perséinlech war schonn immens renseignéiert doriwwer, mee ech hunn einfach geléiert, dass et wichteg ass fräi doriwwer ze schwätzen, an dass jidderee soll sensibiliséiert ginn, an dass Schüler solle wëssen, wat maachen, wann engem eppes geschitt."

Bei der Diskussioun dobäi waren och zwou Fraen, déi jorelaang ënner sexuellem Abus gelidden hunn, d’Mary Faltz an d’Ana Pinto. Béid Affer betounen, datt ee sech net sou einfach ka léisen aus dem toxeschen Ëmfeld. D’Mary Faltz schwätzt vu Manipulatioun:

"Et ass däi Bauchgefill, wou der seet, dass do eppes net stëmmt. Muss een och soen, ech hat keng Mamm, déi mir do de Géigendeel gesot huet. Als Kand weess de net, wat richteg oder falsch ass an du als Kand gleefs deem Erwuessenen alles, dee kann dir alles zielen..."

© Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Dacks géing d’Gewalt sech eréischt iwwer d’Zäit ëmmer méi weisen. Et wier awer wichteg bei d’Police eng Plainte maachen ze goen. Dofir bräicht een och keng Beweiser. Dofir misst een eventuell säi Courage zesummen huelen, dozou d’Ana Pinto:

"Et sinn einfach déi Joren, wou een ëmmer rëm dat nämmlecht gesot kritt. 'Du bass näischt, du kanns näischt, du bass eng schlecht Mamm...' Et ass eben eng Manipulatioun an dofir hunn ech och ganz vill Plainten zréckgezunn. A wann ech eppes ka soen: Maacht dat net, dat ass dee gréisste Feeler, deen der kënnt maachen."

Och fir d’Schüler vum LNB war et e wichtege Sujet, dee seng Spueren hannerlooss huet:

"Do realiséiert ee wierklech, wéi schlëmm sexuell Belästegunge sinn, well wann een dat live vun enger Persoun virun engem héiert, ass et einfach schlëmm sech virzestellen, wéi vill déi Persoun misst duerchmaachen."

"Ech si mer sécher, dass et Schüler ginn, déi dat erliewen a si wëssen net, wou se sollen higoen an ob se betraff sinn. Lo mat deenen Temoignagë mierken se villäicht awer, dass se eng Victime sinn a froen no Hëllef."

"Ech fannen, dass et muteg ass vun deenen zwou Fraen, sou fräi ze schwätzen, well et gëtt och Mutt anere Meedercher oder och Jonge fräi doriwwer ze schwätzen."

Déi betraffe Frae wëllen duerch hir Opklärungsaarbecht Mutt maachen. Si bezeechne sech net als Victime, mee als Iwwerliewender. D’Ana Pinto betount, dass den Täter d’Schold dréit a sech schumme sollt, net den Affer. Wann ee selwer betraff ass, sollt een dat ganzt net fir sech halen, mee mat enger Vertrauenspersoun schwätzen.

Nieft engem Vertrieder vun der Police huet och den Ombudsmann un dësem Debat deelgeholl. Et ass wichteg déi jonk Leit op hir Rechter hinzeweisen an d'Servicer, déi hinnen hëllefe virzestellen.