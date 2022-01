E Freideg de Moie war d'Ana Pinto eis Invitée vun der Redaktioun.

Wann et ëm d’Bekämpfung vu Gewalt oder Mëssbrauch geet, sollt méi deene Leit nogelauschtert ginn, déi dovunner betraff waren. Dat fënnt d'Ana Pinto, eis Invitée vun der Redaktioun e Freideg de Moien. Mat anere fréieren Affer ass si amgaang eng Associatioun ze grënnen, déi als Zil huet betraffene Leit ze hëllefen an hinnen e Matsproocherecht soll ginn. "Mir wëlle gefrot ginn, wa politesch oder juristesch Reforme gemaach ginn."

Dofir wëll ee mat der Associatioun, déi nach keen offiziellen Numm huet, op Problemer opmierksam maachen. Mee och eng Ulafstell si fir Leit, déi vu Gewalt betraff sinn. Zesummen hätt ee méi Gewiicht, et géif ee sech nämlech dacks eleng fillen an et wéisst een net wouhinner oder wat maachen. Et wéilt een och benevole Professioneller, wéi Affekoten, mat an d’Boot huelen, fir betraffene Leit konkret kënnen ze hëllefen zum Beispill och fir eng Plainte ze maachen.

Virun allem Gewalt a Mëssbrauch géintiwwer Kanner wär absolut net z’acceptéieren an iergendwéi hätt een d’Gefill, dass et do op juristeschem Plang nach hapert, fir géint den Täter virzegoen. E Gesetz vun 2018, dat virgesäit, dass eng Persoun, déi fir d’éischte Kéier fir en Delikt verurteelt gëtt, prinzipiell Sursis kritt, wier fir d’Ana Pinto net z’acceptéieren. Wie Gewalt oder Mëssbrauch duerchgemaach huet, wier fir e Liewe gezeechent, wärend d’Persoun, déi d’Dot begaangen huet, mol net misst an de Prisong goen, bedauert d’Ana Pinto.

Si selwer huet 10 Joer laang haislech Gewalt erlieft, en Däiwelskrees aus deem si nëmme schwéier erauskomm ass. Hiren Ex-Mann ass an 3. Instanz zu enger Geldstrof verurteelt ginn. Dat huet 6 Joer gedauert bis et op d’Geriicht komm ass. Dat wier eng ganz laang Zäit a misst sech och änneren. Beispiller am Ausland géing et der genuch ginn, un déi sech déi nei Associatioun och wéilt inspiréieren. Fir mëssbrauchte Kanner besser kënnen z’encadréieren, wier d’Iddi vum «Barnahus» aus skandinavesche Länner, eppes wat ee sech och fir hei am Land kéint virstellen. D’Barnahus ass en Haus, dat vu Police bis Juristen alles op enger Plaz regruppéiert. Sou dass e Kand net op verschidde Plazen ëmmer nees déi nämmlecht Ausso misst maachen, mee déi verschidden Etappen direkt zesumme kann duerchlafen. Et géing dann och nach un Zuelen a Statistike feelen. Dat war bei der haislecher Gewalt och laang esou, ma zanter e puer Joer ginn d’Zuelen awer erhuewen. Dat bréicht een och am Kader vum Mëssbrauch vu Mineuren, fir d’Problematik besser kënnen anzeschätzen an ze bekämpfen.

Dass d’Donkelziffer héich ass, mierkt d’Ana Pinto och wa si a Schoulen iwwer d’Thema Mëssbrauch opkläert. Da géinge sech duerno ganz dacks Jonker u si wenden a sech hir uvertrauen. Do géing ee mierken, dass de Problem an der Gesellschaft vill méi present ass, wéi ee mengt. Fir dass méi Leit sech trauen, géint de Mëssbrauch virzegoen, wier et wichteg den Tabu ze briechen an de Message ze vermëttelen, dass den Täter d’Schold dréit. "Et ass net um Affer sech ze schummen an Angscht ze hunn, mee um Täter, dee soll sech schummen", esou nach d’Ana Pinto.

