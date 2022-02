Ideal wier et, wann een an alle Regiounen eng Bauschuttdeponie hätt. Esou kéinten dës och méi laang iwwerliewen.

Fir ze kucken, wéi eng Problemer et beim Erschléisse vun neie Bauschuttdeponië gëtt, gouf et Enn lescht Woch eng Reunioun tëscht dem Ëmweltministère, dem Groupement vun den Entrepreneuren, der Federatioun vun den Entrepreneuren an nach Exploitante vu Bauschuttdeponien. De Pol Faber, Generalsekretär vum Groupement des Entrepreneurs schwätzt vun enger positiver Entrevue.

Feelend Bauschuttdeponien/Reportage Diana Hoffmann

D'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg wier sech der Problematik vum Feele vu Bauschuttdeponië ganz kloer bewosst, seet de Pol Faber. Mee et wier e Puzzel mat ville Stécker, dee muss zesummegesat ginn. Fir d'éischt muss emol en Terrain fonnt gi fir eng potentiell Decharge. Duerno muss ee sech mam Proprietär eens ginn an da kéimen nach vill Prozeduren, déi missten agehale ginn an Zäit kaschten.

"Do huet d'Ministesch eis versprach, datt si op alle Fall vun hirer Säit aus kucken, datt alles gemaach gëtt, fir déi Prozedure selbstverständlech anzehalen, mee se zäitlech gesinn och sou séier wéi méiglech duerchzebréngen.", esou de Pol Faber.

Well et kéint een elo nëmmen esou séier virukommen, wéi d'Prozeduren, déi am Gesetz festgeluecht sinn, et erlaben. Mee et schéngt een och nach iwwer aner Piste virunzekommen.

"Vun eiser Säit gouf positiv opgefaasst, datt mer gesot kruten, datt mer ab dësem Joer eng Mataarbechterin am Ministère vum Environnement hunn, där hir Haaptaarbecht et ass, d'Koordinatioun vun de Bauschuttdeponië virunzedreiwen."

Wichteg ass dem Pol Faber nach, datt sech beim Erschléisse vun neie Bauschuttdeponien net ze vill op eng Regioun fokusséiert gëtt.

"Ideal wier et, wa mer an all Regioun eng Bauschuttdeponie hätten. Da wier och d'Liewensdauer vun deenen eenzele Bauschuttdeponië vill méi laang."

Déi Deponie vu Colmer-Bierg zum Beispill géing ideal un enger Autobunn leien, wat mat sech bréngt, datt se méi séier voll wäert si wéi ugangs geduecht.

Am Resumé also e positiivt Gespréich mat der Ministesch, mee lo misst ee kucken, datt Aktiounen nokommen, sou de Pol Faber.