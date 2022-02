Am September geet zu Lëtzebuerg déi 6. agreéiert Europaschoul op, an déi éischten an der Stad Lëtzebuerg.

D'École Internationale Gaston Thorn gouf e Mëttwoch de Moien um Geesseknäppche presentéiert. D'Philosophie vun der neier Schoul soll op 3 Pilieren opgebaut sinn: der Digitalisatioun, der Demokratie an der Musek. Den Educatiounsminister Claude Meisch huet och erkläert, datt den Numm vum Lycée net vun ongeféier kënnt. Am Regierungsrot gouf leschte Freideg decidéiert, datt d'Schoul nom Gaston Thorn genannt géif ginn. Extrait Claude Meisch Dem éischte lëtzebuergeschen EU-Kommissiounspresident an awer och e Premierminister an de 70er Joren, deen an där Zäit probéiert huet, d'Land ze moderniséieren, der Gesellschaft an der Ekonomie unzepassen vun enger moderner Gesellschaft. An et ass genee deen Esprit, deen hei gelieft gëtt, nieft den europäeschen Iwwerzeegungen. Vum 1. Mäerz u kann ee sech fir déi nei Europaschoul aschreiwen, an den 3. a 4. Mäerz sinn och Informatiounsowenter geplangt. Méi Detailer fënnt een ënnert www.eigt.lu. Links Extrait Claude Meisch