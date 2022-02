De 14. Februar markéiert Lëtzebuerg säin "Overshoot Day", also deen Dag, op deem d'Land theoretesch all seng Ressourcë verbraucht huet.

Nëmmen de Qatar steet weltwäit méi schlecht do, wéi Lëtzebuerg. Fir op dëse Problem opmierksam ze maachen huet de Mouvement Ecologique e Méindeg virun der Chamber eng Trauerparad ofgehalen.

Aacht Grouss Äerde goufe symbolesch zum Platze bruecht. Aacht Planéite bréichte mir, wa jiddereen sou liewe géing, wéi den Duerchschnëttsbierger zu Lëtzebuerg. Wéi et schonn an de Jore virdrun de Fall war, lieft Lëtzebuerg iwwer seng Verhältnesser. All déi natierlech Ressource, déi sech am Laf vun engem Joer kënnen erneieren, si verbraucht.

D’Situatioun wier virun allem op eng schlecht CO2-Bilanz zréck ze féieren. Direkt domat zesummen hänken déi intensiv Landwirtschaft zu Lëtzebuerg, ewéi den iwwerméissege Gebrauch vun Autoen an deementspriechend och dem Pëtrol. D’Folge vun dësem iwwerméissege Verbrauch wiere schonn ze spieren. Dozou de Koordinator vum Aktiounsgrupp vum Mouvement Ecologique, Cédric Metz:

"Déi éischt Folge kritt ee jo scho mat. A ville Länner geet de Mieresspigel an d’Luucht. D’Fëschbestänn ginn erof, d’Ökosystemer funktionéieren net méi. An och dëse Summer hate mir Iwwerschwemmungen. Déi Folge vum Klimawandel, schlecht Loft an de Stied, déi wäerte mer spieren. An do wäerte mer ëmmer manner Handlungsspillraum kréien, fir do politesch entgéint ze wierken."

A country’s overshoot day is the date on which Earth Overshoot Day would fall if all of humanity consumed like the people in this country.



Where’s your country in this doomsday ranking? 😭



Country Overshoot Days 2022 - Earth Overshoot Day https://t.co/AIE5v1aP6v pic.twitter.com/HKsxSWWLCh — ParentsForFuture Global (@parents4futureG) February 9, 2022

An der Politik géing vill doriwwer geschwat ginn, dass ee misst eppes géint de Biodiversitéitsverloscht an de Klimawandel maachen, mee konsequent politesch Entscheedunge géingen nach feelen:

"Mir hu konkret Fuerderungen als Mouvement écologique, wou mer soe mer brauchen eng nohalteg Steierreform, wou och d’Ressourcë besteiert ginn. Mir mussen ewechkomme vum PIB als Wuelstandsmiesser, mer mussen ewechkomme vun esou engem héije Buedemverbrauch. Mer mussen ewechkomme vun enger Mobilitéit déi op fossillen Energien opgebaut ass an déi Transitioun musse mer konsequent ugoen a mat all politesch Entscheedung."

De Cedric Metz betount, dass et gutt wier als eenzele Bierger säi Liewensstil méi nohalteg ze gestalten, dëst z.B. andeems ee méi oft den ëffentlechen Transport géing huelen oder manner Iessen ewechgeheit. Dat eleng géing awer net duer goen:

"Mee immens wichteg, an do kann een och vill méi maachen, ass, dass ee sech engagéiert a vun der Politik anzefuerderen, dass een aner Klimapolitik wëll an och eng aner Politik wat Naturschutz ugeet. Oder och eng aner Mobilitéitspolitik. Do ass dee Moment, wou politesch Entscheedunge geholl ginn a wou grouss Schrëtt och kënne gemaach ginn, fir dass en Overshoot Day och no hanne réckelt."

Dass sech den Overshoot Day no hanne verréckelt huet, war bis elo net de Fall. Éischter de Géigendeel. Dësen Trend konnt och d’Pandemie net stoppen. D'Nopeschlänner Frankräich an Däitschland sti mat Mee e bësse besser do.