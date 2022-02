D'Associatioun vun den Ukrainer zu Lëtzebuerg hat e Freideg den Owend op eng Pressekonferenz geruff.

Et gouf un d'Politiker appelléiert, net déi selwechte Feeler, wéi hier Virfaren ze maachen. a wou se ënnerstrach huet, wéi geféierlech d'Situatioun an hiren Aen ass. Den Nicolas Zharov, President vun der ASBL, warnt d'Residenten am Grand-Duché, an Europa, an op der ganzer Welt.

"De Putin huet Krich géint eis ugefaangen an och géint Iech. Déi europäesch Uerdnung ass a Gefor. Dir sidd och a Gefor. De Putin huet säi Choix gemaach. Déi nächst Länner, déi attackéiert ginn, sinn d'Länner am Oste vun Europa."

De President vun der Associatioun vun den Ukrainer zu Lëtzebuerger huet en oppene Bréif un de Premier Xavier Bettel adresséiert. Hie seet dodra Merci fir d'Sanktiounen, déi scho géint Russland geholl goufen, mä se géifen net wäit genuch goen.

"Ech proposéieren, am Numm vu villen Ukrainer zu Lëtzebuerg, alleguer d'russesch Diplomaten, déi op Lëtzebuerger Territoire sinn, auszeweisen. Déi russesch Fongen op de Lëtzebuerger Konten ze blockéieren, all Echange mat der russescher Regierung ze stoppen an d'Exklusioun vun de russesche Banken aus dem Swift-System z'ënnerstëtzen. Dat ass immens wichteg fir eis."

Donieft freet d'Associatioun ëm humanitär Hëllef. Zum Beispill a Form vun engem Solidaritéitsfong. Zwou Initiativë ginn et schonn. Eng, déi sech drëms këmmert, liewenswichteg Saachen an d'Ukrain ze schécken, eng aner, déi no Famille sicht, déi prett wieren, Krichsflüchtlinge bei sech doheem opzehuelen.

Um 10 Auer ass e Samschdeg eng Manifestatioun op der Clairefontainesplaz. Den Nicolas Zharov appelléiert un d'Leit, zu esou vill wéi méiglech dohinner ze kommen, fir kloer ze maachen, datt een net mam Krich an der Ukrain averstanen ass. "Mir wëllen och bleiwe wat mir sinn", esou den Nicolas Zharov.

E Samschdeg de Moien ëm 10 Auer ass d'Manifestatioun an der Stad op der Clairefontainesplaz. Och en Donneschdeg an e Freideg gouf et do scho Maniffen.

D'Associatioun rifft all d'Leit op dohinner ze goen, fir kloer ze maachen, datt och SI net mam Krich an der Ukrain averstane sinn.