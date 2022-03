Wärend Männer statistesch gesinn e méi héije Risiko vun engem schwéiere Verlaf haten, krute Fraen déi sozio-ekonomesch Konsequenze méi staark ze spieren.

D'Corona-Pandemie hat en ënnerschiddlechen Impakt op Fraen a Männer. Dat geet aus enger neier Etüd vum Fuerschungsinstitut Liser am Optrag vum Chancëgläichheetsministère ervir.

Pandemie huet Fraen a Männer ënnerschiddlech getraff / Reportage Fanny Kinsch

Quasi d'selwecht vill Frae wéi Männer hu sech mam Coronavirus ugestach, woubäi awer jonk Fraen an eeler Männer e liicht méi héije Risiko haten, esou de Philippe Van Kerm vum Liser. Männer goufen allerdéngs méi krank, wat ee bei den Hospitalisatioune gesäit, awer och bei de schwéiere Verleef.

"Là on trouve des écarts énormes entre les hommes et les femmes, où les risques d'admission en soins intensifs, les taux de décès ont été deux fois plus élevés chez les hommes que chez les femmes. C'est un pattern qu'on retrouve dans un peu près toutes les études à travers le monde et qui effectivement les hommes ont été beaucoup plus vulnérables à des formes les plus sévères de la Covid-19."



Ma zu Lëtzebuerg wier deen Ecart besonnesch ausgepräägt, wat ee sech net sou richteg erkläre kéint. Facteuren, déi d'Männer méi vulnerabel gemaach hunn, kéinten zum Beispill mat ënnerschiddleche Reaktioune vum Immunsystem ze dinn hunn, oder och mat Risikofacteure wéi Iwwergewiicht oder fëmmen. Ma et kéint och mam Verhale vun de Leit ze dinn hunn.

Dozou de Bertrand Verheyden vum Liser: "La perception du masque comme étant un devoir civique, ou la participation à la compagne de testing à grande échelle, éviter des contacts physiques, tout ça sont des mesures qui reçoivent le soutien de plus de 80% de la population, en tout cas des femmes. Et ce qu'on peut voir pour pratiquement toutes ces mesures, c'est qu'il y a une participation des femmes qui est supérieure à celle des hommes de l'ordre de 5-10%, à l'exception des intentions de se faire vacciner."



D'Pandemie an d'Mesuren, déi dowéinst agefouert goufen, haten och e wirtschaftlechen a sozialen Impakt. Hei gesäit een, datt de Risiko, d'Aarbecht ze verléieren, fir Frae liicht méi grouss war. Scho virun der Pandemie hu Frae méi am Stot gemaach a méi no de Kanner gekuckt. Wärend der Pandemie hu souwuel Männer wéi Frae méi Zäit mat dësen Aufgabe verbruecht, woubäi d'Zäit mat de Kanner bei de Fraen awer méi staark an d'Luucht gaangen ass. Et hätt een éischter kleng Ënnerscheeder tëschent de Geschlechter gesinn, sou d'Fuerscherin Giorgia Menta.

"On ne trouve pas de grande différence de genres dans ce qu'on a analysé, mais toutes ces petites différences dans différents milieu pourrait se cumuler dans une charge mentale plus forte pour les femmes que pour les hommes et ça pourrait donc être important de regarder sur les conséquences de la pandémie sur la santé mentale des femmes."



Wéi schonn am Ufank vun der Pandemie vun Experte gewarnt, huet Corona d'Chancëgläichheet zréckgeworf - déi Conclusioun zitt déi zoustänneg Ministesch Taina Bofferding.

"Déi däitsch Soziologin Jutta Allmendinger seet carrement, dass déi 3 Ken, "Kanner, Kichen a Kierch", haut duerch déi 3 Hen, den Homeoffice, den Homework an den Homeschooling ersat goufen, wat ganz besonnesch d'Frae belaascht. Effektiv hunn déi lescht Jore gewisen, dass d'Aufgabelaascht vun de Frae kloer geklommen ass. D'Frae stellen de Gros am Gesondheets- a Fleegesecteur duer an iwwerhuelen d'Fleeg- a Betreiungsaufgaben an dat meeschtens onbezuelt."



Fir de Retard a Saache Gläichberechtegung tëschent Fraen a Männer opzeschaffe soll en interministeriellen Aarbechtsgrupp geschaaft ginn an am nächsten nationalen Aktiounsplang zum Thema soll e besonnesche Fokus op d'Kris geluecht ginn.

