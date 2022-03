Bei ville Refugiéeën, déi an d'Land kommen, stelle sech ëmmer och déi eng oder aner juristesch Froen.

Fir de Concernéierte mat Rot a Fachwëssen zur Säit ze stoen, gouf viru 6 Joer d'Associatioun Passerell gegrënnt, déi sech prioritär mat Froen ëm d'Asylrecht befaasst. An engem Communiqué weise si op Onkloerheeten hin, déi et nach fir d'Refugiéeën aus der Ukrain gëtt.

Iwwer eng Millioun Leit si schonn aus der Ukrain virum Krich geflücht. Wéi vill bis elo zu Lëtzebuerg ukomm sinn, ass nach net ze soen. Positiv iwwerrascht ass ee bei der Passerell, datt fir d'éischte Kéier op europäeschem Niveau eng Directive de Protection applizéiert gëtt. Dëst implizéiert vill Neies, mat konkrete Froen, ob déi mer nach keng Äntwerten hunn, seet d'Marion Dubois, Chargée de projets bei der Passerell an nennt e Beispill:



Konkret stëlle sech Froen, datt wann den Titre de séjour temporär ausgestallt ass. Wann dës Persoun zu Lëtzebuerg ass, an eng Aarbecht an Däitschland offréiert kritt, muss se dann hir Protection temporaire zu Lëtzebuerg opginn? Musse se d’Demande nach eng Kéier an Däitschland stellen? Froen, déi mir eis schonn zanter Deeg stellen. An op déi mer mussen Äntwerte fannen.



D'Associatioun wier dann zum Beispill och vu Studenten, d'Origine aus Afrika, kontaktéiert ginn, déi zanter längerer Zäit an der Ukrain gelieft hunn an elo zu Lëtzebuerg sinn, a sech froen, wéi et fir si weider geet. Mat Froen, wéi dëser, wäert sech d'Passarell an deenen nächsten Deeg befaassen, fir Äntwerten ze liwweren.



Net wéineg Leit aus der Ukrain si schonn zu Lëtzebuerg ukomm a wäerten nach ukommen. A fir op hir Besoinen a Froen anzegoen, mussen d’Finanzen opgebessert ginn. Dat duerch eng nei Campagne op de soziale Reseauen.



Jiddereen, deen Demandeur de Protection zu Lëtzebuerg ass, huet déi selwecht Rechter onofhängeg vun der Nationalitéit, ënnersträicht d'Marion Dubois dann nach. Och wann déi dräi Salariéen an 30 benevole Juriste bei der Passerell sech majoritär mat Froe ronderëm d'Asylrecht befaassen, ginn och esouguer d'Droits fondamentaux vu Refugiéeën ëmmer méi Deel vun hirem Alldag.

Weider Informatiounen iwwer d'Associatioun sinn op www.passerell.lu ze fannen.

