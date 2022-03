Zu Munneref gouf no der russescher Invasioun vun der Ukrain am Park vum Domaine Thermal eng Büst vum Juri Gagarin zougehaangen.

Zoudecke vu Büst op Nofro vun Awunner / Extrait Steve Reckel

Op Nofro huet de Munnerëffer Buergermeeschter Steve Reckel RTL géintiwwer erkläert, hie wier vu verschidde Leit vu Munneref kontaktéiert ginn, fir d'Büst vum russesche Kosmonaut ewechzehuelen. Doropshin hätt hien déi Decisioun virun zwou Wochen an Ofsprooch mam Direkter vum Domaine Thermal geholl. Och, fir datt kee Vandalismus geschitt. Et wier ee vun Ufank un der Meenung gewiescht, "datt dat net vill Sënn hätt", mä et hätt een d'Büst ganz einfach net méi wëllen zu engem Thema maachen, sou de Munnerefer Gemengepapp.

Keng Ënnerstëtzung vun der Invasioun / Extrait Steve Reckel

Dat ass net gegléckt. Zanter der Publikatioun vun enger Foto op de soziale Medien weisen eng Rei Leit Onverständnis fir d'Decisioun. De Steve Reckel selwer seet, hie géif haut net méi wëssen, wat "richteg oder falsch wier", just datt eng Invasioun an engem Land amgaang ass, déi een definitiv net kéint ënnerstëtzen. De Juri Gagarin kéint sécher net duerfir, grad sou wéineg wéi déi russesch Konscht. An d'Monument vum éischte Mënsch am Weltall, dat zanter Enn 2018 zu Munneref steet, wäert sécher am Park stoe bleiwen.

E Freideg de Moien huet de Buergermeeschter och am Conseil vum Domaine Thermal iwwert de Sujet geschwat.