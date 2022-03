Akommesschwaach Stéit spieren déi aktuell Deierecht vun den Energiepräisser besonnesch am Portmonni.

Éier en Dënschdeg d'Tripartite beieneekënnt, hat d'Regierung ewell virun engem Mount decidéiert, datt Stéit, déi d'Allocation de Vie Chère kréien, och automatesch eng Energie-Primm derbäi kréien.

Dës variéiert tëscht 200 a 400 Euro. Dës Primm gëtt wéi gesot automatesch un all concernéiert Stéit ausbezuelt, och wann d'Allocatioun nach net bis ewell iwwerwise gouf.

Stéit, déi net fir eng Allocation de Vie Chère a Fro kommen, mussen dës Energie-Primm bis Enn September ufroen, dëst och iwwert de Formulaire vun der Allocation de Vie Chère. De Revenu dierf awer nëmme maximal e Véierel iwwert der Zomm vun der Deierechtszoulag leien, bei engem Stot vun 3 Persoune läit dës Zoulag zum Beispill bei ronn 2.500 Euro. Och wann e Stot d'Allocation de Vie Chère refuséiert kritt, ass et awer nach ëmmer méiglech, just den Deel "Prime Energie" ze kréien, wann een de Formulaire am Delai eragereecht huet an och déi aner Konditiounen erfëllt.

All d'Plaffonge sinn op de Sitte vu guichet.lu oder dem Nationale Solidaritéitsfong no ze liesen. Hei kann och den entspriechende Formulaire online eragereecht ginn.

Ofwaarden, wat bei der Tripartite erauskënnt

D'Deputéiert Simone Beissel appelléiert un d'Leit, den Auto just nach ze huelen, wann et néideg wier, a soss op den ëffentlechen Transport ëmzeklammen. Och sollen d'Leit méi spuersam heizen.

"Wat awer schonns de Freideg decidéiert ginn ass, ass eng Prime d'energie. Déi variéiert mengen ech tëscht 200 a 400 Euro. Dat ass fir all déi Leit mat klengen Akommes. Déi sinn am meeschte gehäit mat deenen héije Präisser. Um Niveau vun der Gemeng Lëtzebuerg hu mer jo och schonn eppes decidéiert, fir de Leit ze hëllefen. Mer versichen all Méiglechkeet, fir de Leit ze hëllefen. An da muss de Message och nach eng Kéier eraus goen: Wou ech méi jonk war, hate mir autofräi Weekender. Do war iwwerhaapt kee Pëtrol méi do an do ass gesot ginn: Kanner, dee rullt net", sou d'Simone Beissel.

Offiziellt Schreiwes