D'Lëtzebuerger Agence fir d'Liewensmëttelsécherheet mécht um Mëttwoch de Suivi vum Réckruff vu verschiddene Produite vun der Mark "Kinder".

Den Ament sinn et schonn 134 Fäll a 9 Länner.

Wéi et vun der Liewensmëttelsécherheet hei am Land heescht, ass elo eng europäesch Enquête lancéiert ginn. Zu Lëtzebuerg bleift et bis elo bei engem confirméierte Fall.

D'Lëtzebuerger Autoritéiten hunn antëscht Informatioune vu Ferrero kritt, fir déi betraffe Produiten hei am Land ze tracéieren an ginn och vun de Geschäfter informéiert, wann déi de Schockela aus de Rayonen huelen.



Déi betraffen Iwwerraschungseeër a Schoko-Bons goufe Ferrero no an der Belsch produzéiert.

De Fabrikant Ferrero huet säi Sëtz hei zu Lëtzebuerg.

D'Salmonelle ass eng Bakterie, déi eng Liewensmëttelvergëftung ausléist, déi sech duerch Symptomer wéi Féiwer, Bauch-Krämp an Duerchfall weist, meeschtens an engem Zäitraum vu 6-72 Stonnen no der Consommatioun vum Produit.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Suivi des activités des autorités dans le cadre des cas de gastroentérites à Salmonella Typhimurium monophasique potentiellement en relation avec des produits «Kinder» de Ferrero (06.04.2022)

Communiqué par : Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire Évolution des investigations au niveau européen et luxembourgeois

Actuellement 134 cas de maladie confirmés et probables ont été recensés dans 9 pays européens. Les investigations continuent et les pays concernés s'échangent entre eux pour se coordonner.

Une enquête européenne vient aussi d'être lancée par les agences européennes de la sécurité alimentaire et de surveillance des maladies (EFSA et ECDC). Les résultats de cette enquête sont tenus à jour sous le lien suivant:

Au Luxembourg, un cas confirmé de Salmonella Typhimurium monophasique a été identifié jusqu'à maintenant. Des investigations sont effectuées pour chaque cas de salmonellose potentiellement en relation avec la présente épidémie.

Rappel de produits au Luxembourg

Les autorités luxembourgeoises ont reçu entretemps par Ferrero les informations sur la traçabilité des produits concernés au Luxembourg. Sur base de ces données, les services de contrôle surveillent les rappels de ces produits et effectuent en parallèle des prélèvements microbiologiques en vue d'analyse de laboratoire.

Les produits rappelés au Luxembourg sont publiés sous la section suivante du portail de la sécurité alimentaire:



Actuellement, les autorités luxembourgeoises reçoivent aussi les notifications de rappel obligatoires de la part des magasins au Luxembourg quand ils retirent les produits du rayon. Ces informations complémentaires seront publiées au fur et à mesure de leur réception sous le même lien à la rubrique «Pour en savoir plus».

Les produits non listés sur le portail de la sécurité alimentaire peuvent continuer d'être vendus et consommés au Luxembourg.

Les autorités luxembourgeoises réitèrent leur recommandation aux consommateurs de ne plus consommer les produits publiés sur le portail.