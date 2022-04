An engem Artikel an der OGBL-Zeitung schreift d'Presidentin Nora Back, datt den OGBL sech net radikaliséiert hätt, mä genee do wier wou en higehéiert.

D'Salariéen an hir Famille géingen ugegraff ginn. Et géing een näischt ënnerschreiwen, wou et eng flächendeckend Ëmverdeelung vun ënne no uewe gëtt.

D'Regierung an d'Patrone géinge versichen ze desinforméieren, wa se soen, datt den OGBL net sozial genuch wier. Dat maachen se, fir vun der Index-Manipulatioun ofzelenken, sou d'Presidentin Nora Back. Wa Walversprieche gebrach ginn a wa géintiwwer der gréisster Gewerkschaft net Wuert gehale gëtt, spéitstens da wier kloer, datt den OGBL richteg léich. Genee an deene Momenter misst een opstoen a sech wieren a wann néideg och op d'Strooss goen, sou nach d'Nora Back. Links PDF: Schreiwes vum OGBL