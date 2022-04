Zanter e Mëttwoch ass d'Radiologie vum Centre mat Röntgen, Scanner an IRM am Asaz.

Interview mam Paulette Lenert

Dëse Mëttwoch ass um Potaschbierg een IRM an enger privater Praxis a Betrib geholl ginn an domat goufen einfach Fakte geschafft an de legale Kader net respektéiert, esou d‘Gesondheetsministesch. Hiert Verständnis vun engem Rechtsstaat wier et, dass een de legale Kader ze respektéieren hätt.

Zanter Jore léich d‘Problematik vun den privaten IRMen um Dësch. Et wär och schonn um Gesondheetsdësch diskutéiert ginn, ma och den Dossier wier duerch d‘Pandemie a Verzuch geroden an trotzdeem géing weider intensiv dru geschafft ginn.

Et wier e politescht Feier geluecht ginn a si hätt dofir Schrëtter an d‘Weeër geleet, zu deene si verflicht wär.

D‘Sécherheet vum Patient wier op der éischter Plaz. Et géing een den IRM elo iwwerdeems net direkt zoumaachen, well d'Patienten als Geisel geholl goufen. Déi wären nämlech am gudde Glawen, dass alles "en Ordre" wier.

Nächst Woch géing een da mat sämtleche Partner Gespréicher féieren, dorënner d‘Dokterschaft an d‘Radiologe fir ze kucken wéi et weidergeet. Aktuell rembourséiert d'CNS den IRM a privaten Praxissen net komplett a wier och net gewëllt, dat ze maachen, well ee keng legal Basis hätt.