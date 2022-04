458.000 Salariéen hunn zejoert hei am Land geschafft, dorënner 246.000 Residenten an 212.000 Frontalieren, respektiv 46 Prozent vun de Salariéen.

D'Hallschent vun de Frontaliere koumen aus Frankräich, e Véierel aus Däitschland an e Véierel aus der Belsch. 59 Prozent vu de Salariéë ware Männer, 41 Prozent Fraen.

An der Moyenne, esou de STATEC, ass d'Aarbechtszäit heiheem erofgaange vun 1.900 Stonnen d'Joer 1970 op ewell eppes iwwer 1.500 Stonnen. D'40-Stonne-Woch gouf iwweregens 1975 agefouert.

Wéinst der Corona-Pandemie hunn iwwregens 40% vun de Leit am Télétravail geschafft.

A Saache Paien ass den Ecart tëscht Fraen a Männer quasi Null. Virun 20 Joer hu Männer an der Moyenne nach bal 19% méi wéi d'Frae kritt.

Déi meescht Aarbechtsplazen sinn am Commerce, dono kommen den Transport an den Horeca-Secteur. Si maachen alles an allem 100.000 Plazen aus.

1 vu 5 heiheem schafft fir de Staat oder d'Gemengen respektiv aner "services publics". Do sinn zum Beispill Educatioun a Santé mat abegraff.

Aner grouss Beschäftegungssecteure sinn d'Finanzen an Assurancen.

Ëmmer méi Salariéen wëllen op Deelzäitaarbecht setzen. An de leschten 40 Joer huet sech dee Chiffer verdräifacht. Besonnesch Frae wëllen Deelzäitaarbecht. Si maachen do 80% aus.

D'Hallschent vun de Leit schaffen heiheem op Basis vun engem Kollektivvertrag. Beim Staat sinn et 100%.