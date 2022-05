E Mëttwoch war den 1. offiziellen Dag vun der 2. Staatsvisitt vum Grand-Duc Henri an der Grande-Duchesse Maria-Theresa a 4 Lëtzebuerger Ministeren.

E Mëttwoch war den éischten offiziellen Dag vun der entretemps zweeter Staatsvisitt vum Grand-Duc Henri an der Grande-Duchesse Maria-Theresa a 4 Lëtzebuerger Ministeren a Portugal. Dem Protokoll vum Haff no wier eng zweet Staatsvisitt am nämmlechte Land quasi verbueden, sot e Mëttwoch de Moien de Groussherzog, ma well d’Relatiounen tëscht Lëtzebuerg a Portugal esou excellent wieren, hätt een déi Reegel gär ëmgaangen. Vu Lissabon mellt sech d'Lynn Cruchten.

"Boa tarde hei vu Lissabon. Der Haaptstad vu Portugal an där eng 600.000 Mënsche liewen, woubäi déi ganz Regioun souguer bal 3 Milliounen Awunner zielt. Et ass och hei zu Lissabon, wou de portugisesche President säin Amtssëtz huet."

An zwar am Nationale Palais de Belém, wou de Grand-Duc Henri an d’Grande-Duchesse Maria Theresa och e Mëttwoch vum portugisesche Staatspresident empfaange goufen. Et ass de Marcelo Rebelo de Sousa, deen am Mäerz 2016 säi Mandat ugetrueden huet an elo a senger zweeter Amtszäit ass. Am Mee 2017 war hien op Staatsvisitt zu Lëtzebuerg. De portugisesche President Marcelo Rebelo de Sousa verbënnt eng enk, perséinlech Frëndschaft mam groussherzoglechen Haff.

De Grand-Duc huet a senger Ried och d'Reussite vun immigréierte Portugisen zu Lëtzebuerg ervirgestrach, déi hautdesdaags a ville Secteuren aktiv wieren an och Spëtzeposte géife besetzen.

Virun der Entrevue am Presidentepalais goufen déi groussherzoglech Koppel an d'Lëtzebuerger Ministere schonn offiziell op der "Praça do Império" begréisst. Scho bei der Arrivée vum portugisesche President waren eng 120 Mann vun der Arméi, Marinn an Air Force op der Plaz, grad ewéi d’Militärmusek. Als Deel vun der Begréissungszeremonie waren traditionell och 21 Kanouneschëss ze héieren.

Nom Depart vun der Arméi gouf an der Kierch Santa Maria de Bélem nach eng Gerpe deposéiert, wärend virun dem Gebai d'Päerd Spaléier stoungen.