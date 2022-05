Den Daachverband vun de Prestatairen am Alters- a Fleegesecteur hat no senger Generalversammlung um Donneschdeg op eng Diskussiounsronn invitéiert.

Am CIPA zu Jonglënster hate sech d’Membere vun der COPAS an hir Invitéë vum Familljeministère, der CNS an der AEC (Administration d’évaluation et de contrôle) Rendez-vous ginn.

Alters- a Fleegestrukturen zu Lëtzebuerg gi reegelméisseg vun 3 Instanzen op d'Qualitéit kontrolléiert. Virop emol fir en Agrément ze kréien, donieft fir de Personalschlëssel an d'Finanzéierung ze definéieren a schlussendlech d'Soinen an den Ëmgang mat de Bewunner a Patienten z'analyséieren.

Déi qualitativ Oploe wären zu Lëtzebuerg vill méi streng wéi an eisen Nopeschlänner an dat wier och gutt esou, mengt de President vun der COPAS, de Marc Fischbach. Et wier een och ëmmer Demandeur fir streng Oploen an eng entspriechend Kontroll gewiescht. Dat wier immens wichteg fir d’Vertraue vun de Leit an den Alters- a Fleegestrukturen.

Net fir näischt ass zënter méi wéi zwee Joer jo och e Gesetzesprojet iwwert d’Qualitéit vun de Servicer fir eeler Leit um Instanzewee. Ufank Abrëll koum den Avis dozou vum Staatsrot. Dee gëtt am Familljeministère elo analyséiert an d’Texter gi verbessert. De Ministère bleift optimistesch fir de Gesetzesprojet Enn 2022, Ufank 2023 an der Chamber kënnen ze deposéieren.

Aus den Erfarunge vun 2 Joer Pandemie huet een am Alters- a Fleegesecteur och Léiere gezunn. Virun allem misste sech déi 3 Kontrollinstanzen an Zukunft méi ënnerteneen ofschwätzen.

Wat dann déi aktuell sanitär Moossnamen an den Haiser betrëfft, ass et jo esou, dass offiziell nach bis den 30. Juni d’3G-Reegel an deels Maskeflicht gëllt. Ob d’Mesurë fir de Summer méi labber ginn, ass nach onkloer.

D’Invitatioune fir eng 4. Impfung géint de Coronavirus sinn iwwerdeems un héich vulnerabel Leit an déi iwwer 80 Joer al Persounen erausgaangen. Fir de Rescht waart een de Rapport vum Covid-Expertegrupp iwwert eng méiglech sektoriell an altersofhängeg Impfflicht of.