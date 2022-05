D'Beamte vun der Police haten a Freideg an an der Nuecht op e Samschdeg nawell vill ze dinn, well eng Partie Leit ze déif an d'Glas gekuckt haten.

Zu Déifferdeng gouf eng alkoholiséiert Persoun gemellt, déi e Freideg den Owend kuerz virun 18 Auer an engem Lokal randaléiert huet. De Mann hat e puer Spillautomaten ëmgestouss. Well hien eng Gefor fir sech an anerer duergestallt huet, koum hien an de Passagearrest. Hie wollt sech allerdéngs net vun de Beamte berouege loossen an huet si e puer Mol beleidegt.

Da mellt d'Police en Iwwerfall zu Diddeleng an der Rue du Commerce. Eng Persoun, déi hannen op engem Motorrad souz, huet e Freideg den Owend engem Foussgänger d'Posch vun der Schëller gerappt. De Motocyclist an den Onéierlechen hu sech doropshin aus dem Stëbs gemaach.

Alkohol um Steier

Op eise Stroosse goufen eng Partie Chaufferen ugehalen, déi ze déif an d'Glas gekuckt haten. Als Konsequenz gouf et ee provisorescht Fuerverbuet, 2 Permise goufen agezunn an zwou Persoune goufe protokolléiert.

Zu Ettelbréck gouf en Automobilist gestoppt, dee kuerz virdrun an en Accident an der Dräikantonsstrooss zu Fëlschdref verwéckelt war a sech einfach duerch d'Bascht gemaach hat. De Materialschued bei der Kollisioun war héich, blesséiert gouf allerdéngs keen, schreift d'Police. Den Alkohol- an Drogentest ware bei Mann positiv. De Permis huet hie missen ofginn.

An engem Parkhaus a Clausen hu sech zwou Persoune géint 4 Auer moies geweigert ze bezuelen. Béid Leit am Auto, déi sech hannert dem Steier ofgewiesselt haten, hunn ëmmer nees virun der zouener Barrière op d'Gaspedall gedréckt. Den erlaabten Héchstwäert un Alkohol am Blutt gouf däitlech iwwerschratt. E provisorescht Fuerverbuet gouf ausgesprach.

Och um CR188 tëscht Schëtter a Kanech, op der Streck tëscht Elleng a Munneref, op der A7 Héicht Tunnel Gousselerbierg an op der A13 Sortie Keel goufe Chauffere vun der Police ugehalen, déi sech alkoholiséiert hannert d'Steier gesat haten.