Pour la semaine du 16 au 22 mai, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a diminué de 2.704 à 1.879 (-30%). Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 16 au 22 mai est passé de 9.722 à 9.178. 20 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 21 pour la semaine d’avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 2.981. Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité. En date du 22 mai, le nombre d'infections actives a diminué à 4.846 par rapport à 6.244 au 15 mai et le nombre de personnes guéries est passé à 240.839 (par rapport à 237.565). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 40,1 ans. Pour la semaine du 16 au 22 mai, 3 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. L’âge moyen des personnes décédées est de 82 ans. Dans les hôpitaux, 12 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l’unité des soins normaux, contre 13 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a augmenté de 1 à 2. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 61 ans. Taux de positivité et taux d’incidence Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a diminué à 0,62 (0,87 la semaine précédente), et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 27,81% à 20,47%. Le taux d'incidence reste inchangé à 291 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. Les réinfections ainsi que les autotests certifiés ont été inclus dans le calcul des taux d’incidence. Le taux d’incidence diminue dans tous les groupes d’âge. La plus grande diminution est enregistrée chez les 0-14 ans (-47%), suivi des 30-44 ans (-31%). Le taux d’incidence le plus bas est enregistré chez les 75+ ans (223 cas pour 100.000 habitants), alors que le taux d’incidence le plus élevé est enregistré chez les 30-44 ans (432 cas pour 100.000 habitants). Contaminations Avec le nombre de cas qui reste important, il est difficile d’appeler tous les cas de la semaine et donc de déterminer la source probable de contamination. Parmi les 2.266 cas de résidents enregistrés la semaine du 16 au 22 mai 2022, uniquement 1.907 cas appelés ont été revus et la source a été déterminée. Le cercle familial est la source la plus fréquente (31%), suivi par les voyages à l’étranger (12%), l’éducation (9%) et les loisirs (7%) et le travail (7%). La part des sources indéterminées augmente légèrement (28%). Vaccinations : point de situation Pour la semaine du 16 mai au 22 mai 2022, 2.704 doses ont été administrées : 83 personnes ont reçu une première dose, 106 ont reçu une deuxième dose, 576 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 1.937 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 2 une troisième dose complémentaire à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 24 mai à 1 282 044. 473 434 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,7% par rapport à la population vaccinable (donc la population 5+). « Impf-Bus on tour » Les passages du « Impf-Bus on tour » sont communiqués sur www.impfen.lu. À noter que la vaccination se fait sans rendez-vous (carte d’identité et carte CNS obligatoires). Le type de vaccination proposée est la primovaccination et le booster (dose de rappel). L’évolution des variants Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de Santé LNS https://lns.lu/en/publications-en/. Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2 Selon le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le niveau de contamination des 13 stations d’épuration analysées au cours de la semaine 20 de 2022 montre une prévalence toujours élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées. La tendance à la baisse des flux de SARS-CoV-2 observée la semaine passée est confirmée cette semaine, aussi bien au niveau national que régional. L’ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.