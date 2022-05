Eng 250 Leit waren e Sonndeg de Moien zu Wäiswampech op der Assemblé générale vun der Federatioun.

"Wou e wëllen ass, ass och e Wee", sou de President, eng gutt Zesummenaarbecht mat der ANF wier méiglech a vun hinne gewollt, sou de Jo Studer.

Déi zoustänneg nei Ministesch Joëlle Welfring war net komm, si gouf vum Direkter vun der ANF, der Naturverwaltung, vertrueden, wat d’Jeeërfederatioun bedauert huet. Et géif een ëmmer nach net an Decisioune mat agebonnen. Dem Wëld géif permanent Liewensraum geholl. D’Bësch-Rou sollt entweder fir jiddweree gëllen oder ganz ofgeschaaft ginn.

Schaarf Kritik gouf et un der Regierungspolitik um Haff Réimech. Do géif déi verbuede Falejuegd nees agesat, fir d’Schwäi kleng ze kréien. Den Direkter vun der ANF, Frank Wolter huet en Aarbechtsgrupp Mëtt nächster Woch annoncéiert, fir d’Iwwerpopulatioun vun de Wëllschwäin an de Grëff ze kréien.