Et gouf vun 2020 op 2021 eng Hausse a allen Alterskategorien. De Chiffer war 2021 esou héich, wéi zanter 2004 net méi.

Pénktlech fir de Weltdag géint den Tubak huet d'Fondation Cancer d'Resultater aus hirer Etüd "Le tabagisme au Luxembourg" presentéiert. Zejoert hu ganzer 147.500 Leit, déi zu Lëtzebuerg wunnen, uginn ze fëmmen. Sou een héije Chiffer hätt ee fir d'lescht 2004 gesinn. Et ass eng Entwécklung, déi der Fondatioun Suerge mécht. Dowéinst fuerdert se méi streng Mesuren, fir d’Fëmmen z'ënnerbannen.

Weltdag géint Tubak / Reportage Sabrina Backes

Ronn en Drëttel vun de Leit, déi am Land liewen, an iwwer 16 Joer al sinn, hunn uginn ze fëmmen. Nodeems de Chiffer iwwer e puer Joer stabel war, ass e vun 2020 op zejoert geklommen, dëst an allen Altersgruppen. Ee Faktor huet do besonnesch matgespillt, seet d’Direktesch vun der Fondation Cancer Lucienne Thommes.

"Déi lescht zwee Joer huet d'Pandemie eng Roll gespillt. Dat mierkt een och an deenen anere Länner, och do ass d'Consommatioun an d'Luucht gaangen. Dëst net nëmme vum Tubak, mä och vum Alkohol."

Bei de jonke Leit tëscht 18 a 34 Joer hu 37 Prozent uginn, ze fëmmen. Et ass déi Altersgrupp, déi am heefegsten op d'Zigarett zréckgräift. Besonnesch beléift ass awer och d'Shisha. E Problem wier, datt Jonker mengen, dass d'Waasserpäif net esou schlëmm wier wéi Zigaretten.

"D’Shisha gëtt allgemeng ugesinn, wéi wa se manner schiedlech ass, wat awer definitiv net de Fall ass. Ech mengen, och wann den Tubak manner erhëtzt gëtt, sinn awer ganz vill kriibserreegend Stoffer dran. An et dierf een net vergiessen, sou eng Seance vun enger Shisha, dat ass wéi wann der den Damp vun 125 Zigarette géift anootmen."

An der Etüd koum och eraus, datt 56 Prozent vun de Fëmmerte wéilten ophalen. Hei géingen et vill verschidde Methode ginn, fir opzehalen, esou d'Lucienne Thommes:

"Ech mengen, all Fëmmert ass anescht, déi eng si méi ofhängeg vum Nikotin a bei deenen aneren ass de psychologesche Volet méi wichteg. Am beschten ass et, wennt ee sech u Professioneller, sief dat bei eis an der Formatioun, wou mer gratis Consultatiounen ubidden, oder bei Generalisten oder och an de Spideeler, wéi gesot d'Méiglechkeete sinn do. Et muss ee mol den éischte Schratt maachen a motivéiert sinn."

Fir d’Fondation Cancer wier et dramatesch, dass grad jonk Leit ufänke mat fëmmen. Si hätten am längste mat de Suitten vum Konsum ze kämpfen. A genee bei deene Jonke misst een usetzen. Nieft Präishaussë vum Tubak huet d'Organisatioun nach aner Fuerderungen.

"Et ginn natierlech och e ganze Koup aner Mesuren, wéi Campagnen ze maachen, déi dann och wierklech op de Netzwierker, wou déi Jonk z'erreeche sinn. Oder och de paquet neutre. Wat och net muss sinn, ass dass een Zigarette 24 Stonnen a 7 Deeg ëmmer ka kafen. Dass ee wann een an de Supermarché geet, dat éischt wat ee gesäit eng Wand voller Zigaretten an Tubaks-Eemere fënnt."

Wann et der Fondatioun no geet, wier eng Kombinatioun aus verschiddene Mesuren néideg, fir kënnen déi ganz Populatioun, an domat och passiv Fëmmerten, ze protegéieren.

