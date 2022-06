Leschten Donneschdeg gouf dat neit Corona-Gesetz gestëmmt an domadder géif och d'Maskeflicht am ëffentlechen Transport ewechfalen.

Fir dat d'Gesetz awer a Kraaft ass, muss et am Mémorial publizéiert sinn. Esoulaang dat net de Fall ass, zielt nach ëmmer dat aalt Corona-Gesetz. En Donneschdeg hat de Rapporter vum Gesetz Mars di Bartolomeo RTL géintiwwer präziséiert, datt de Staatsrot wuel réischt en Dënschdeg d'Dispense vum zweete Vott gëtt. Eréischt da kann d'Gesetz och am Mémorial publizéiert ginn.

Dëst war awer Stand 14 Auer en Dënschdeg nach net de Fall, esou datt bis ewell ënner anerem d'Maskeflicht am ëffentlechen Transport nach a Kraaft war.