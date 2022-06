En Donneschdeg de Mëtte gëtt géint 14 Auer an der Chamber dat neit Covid-Gesetz gestëmmt.

Domat soll d'Maskeflicht am ëffentlechen Transport ofgeschaaft ginn. Fir vulnerabel Leit bleift et recommandéiert, eng FFP2-Mask am Bus, Zuch an Tram unzedoen. Rapporter ass den LSAP-Deputéierte Mars di Bartolomeo.

Donieft stëmmen d'Deputéiert iwwert d’Gesetzesprojete fir d'Schafe vun engem multimodale Pôle d'échange op der Ettelbrécker Gare an d'Finanzéiere vum Logementsprojet "An der Schmëtt" of an debattéieren de Rapport vum Ombudsman.

Zwou Petitiounen hunn et iwwert de Seuil vun 4.500 Signature gepackt



Zwou ëffentlech Petitiounen hunn online méi wéi 4.500 Ënnerschrëfte gesammelt an dierften domat an der Chamber zur Debatt kommen. D'Petitioun 2301 war den 3. Abrëll agereecht ginn, deen Dag also wéi annoncéiert ginn ass datt d'Ettelbrécker Maternité géing fir eng Zäit zougoen, a fuerdert eng Maternité an eng Nout-Pediatrie am Norde vum Land. D'Maternité zu Ettelbréck ass mëttlerweil nees op.

An där anerer Petitioun, Nummer 2332 da gëtt gefuerdert, datt de Congé Parental vun aktuell 6 op 9 Méint verlängert gëtt. Eng Petitioun muss an der Chamber debattéiert gi wa se méi wéi 4.500 Ënnerschrëfte gesammelt huet. Nom Ofschloss vum Delai gëtt nach d'Gültegkeet vun de Signaturen iwwerpréift.