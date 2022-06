Ob mam Ballon, ULM, Seegelfliger oder Helikopter, Piloten erliewen eist Land aus enger ganz anerer Perspektiv.

Fir dës nei Serie hu mir passionéiert Mënsche begleet, déi eis spektakulär Panoramaen gewisen hunn. Zesumme mat hinnen entdecke mer Lëtzebuerg nach emol ganz anescht. Sie verroden, wat "d’Magie vum Fléien" fir si bedeit, wann ee wéi e Villchen d'Welt vun uewe gesäit.

"Dat ass e geniaalt Gefill, wann een dann ufänkt an d’Luucht ze goen, da fänkt een un erauszekucken an ze genéissen (...) ech vergiessen all meng Problemer a Suergen, déi ech ënnen um Buedem hunn.", erkläert den ULM-PilotClaude Stephany.

Am éischten Episod léiere mer 2 Lëtzebuerger ULM-Pilote kennen. Eng 50 aktiv Pilote ginn et hei am Land a mat dëser Lizenz ass fir si eng ganz nei Welt opgaangen. Wéi spektakulär si de Grand Duché vun uewen erliewen, weisen déi fantastesch Opnamen am Kader vun dësem Tournage.

Dës ultra liicht motoriséiert Fligere fléien nämlech 10 Mol méi déif wéi déi kommerziell, op ongeféier 800 Meter Fluchhéicht a mat nëmmen ëm déi 160 Kilometer an der Stonn. Wéi Stauséi a Co. vun uewe wierken, wéi gréng eist Lëtzebuerg ass a wéi vill Preparatioun och an esou engem kuerze Fluch stécht, dozou méi am Magazin-Reportage vum Valentine Patry.

Eng kleng Rees erop an den Himmel, wou Zäit iergendwéi anescht schléit an een definitiv un d’Dreeme geréit. E Privileeg fir déi, wou dëst zum Alldag zielt an déi sech hiren Dram vum Fléien erfëllt hunn.